[{"available":true,"c_guid":"13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrlaboratórium, amelynek roncsai mintegy ezer négyzetkilométernyi területen szóródhatnak szét.","shortLead":"Valamikor péntek és hétfő között csapódhat a Földnek a 2016 óta nem működő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai...","id":"20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ae079-7783-4c75-bec1-b787be963538","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_tienkung_1_mennyei_palota_urallomas_foldbe_csapodas_datuma","timestamp":"2018. március. 28. 08:03","title":"Nincs tovább, itt az idő: péntek és hétfő között csapódik a Földbe a 8500 kilós, irányíthatatlanná vált űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4bed2-e075-49c2-8add-622970dd94b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens magyarázkodása sem volt semmi, de most egy meglepően realista edzői értékelés érkezett a másodosztályból.","shortLead":"Georges Leekens magyarázkodása sem volt semmi, de most egy meglepően realista edzői értékelés érkezett...","id":"20180328_Ilyen_tokeletesen_is_ritkan_magyarazza_meg_magyar_edzo_miert_nem_nyert_a_csapata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f4bed2-e075-49c2-8add-622970dd94b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b776ed-f061-4cb3-9da0-88459d747fa8","keywords":null,"link":"/sport/20180328_Ilyen_tokeletesen_is_ritkan_magyarazza_meg_magyar_edzo_miert_nem_nyert_a_csapata","timestamp":"2018. március. 28. 21:48","title":"Ilyen tökéletesen is ritkán magyarázza meg magyar edző, miért nem nyert a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a79962f-7c1d-4173-9932-0c11f27bb96e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fenntarthatósági témákra érzékeny egyetemistáktól, főiskolásoktól vár ötleteket ökológiai lábnyomának további csökkentésére a Heineken Hungária. Az ebből a megfontolásból diákversenyt indító vállalat tíz év alatt 42 százalékot faragott le a gyártás során képződő széndioxid mennyiségéből, ezen a mutatón szeretnének még tovább javítani.","shortLead":"Fenntarthatósági témákra érzékeny egyetemistáktól, főiskolásoktól vár ötleteket ökológiai lábnyomának további...","id":"20180327_heineken_dobd_a_c_t_diakverseny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a79962f-7c1d-4173-9932-0c11f27bb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1944e223-ca37-4652-9224-5a1e1ba7b67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_heineken_dobd_a_c_t_diakverseny","timestamp":"2018. március. 27. 16:03","title":"\"Széndobálókat\" keres a Heineken, és nem is akármit ad cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai százezernyi dolgozó időst vizionáltak.","shortLead":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai...","id":"20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421f519-39e7-498e-9971-ce42000defaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","timestamp":"2018. március. 28. 20:49","title":"Szatmáry Kristóf véletlenül elismerte, eddig bukás a nyugdíjas-szövetkezeti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Psota Irén emlékére Almási Éva, a nemzet színésze hozott létre alapítványt, amely minden évben díjat adományoz annak a színésznek, akinek színpadi sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei Psota Irén örökségéhez méltónak bizonyulnak.","shortLead":"Psota Irén emlékére Almási Éva, a nemzet színésze hozott létre alapítványt, amely minden évben díjat adományoz annak...","id":"20180327_herdani_judite_a_psota_iren_dij","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaaa91a6-385a-4bcd-9cee-31ed2b40b902","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_herdani_judite_a_psota_iren_dij","timestamp":"2018. március. 27. 15:05","title":"Hernádi Judité a Psota Irén-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom Hardy alakítja majd, a maffiózóvá maszkírozott színész magáról osztott meg fotókat az Instagramján. ","shortLead":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom...","id":"20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d69193-3660-46e5-adc6-3d2dd3cac94c","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","timestamp":"2018. március. 27. 15:39","title":"Így születik a maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új technológiától a prototípusok, az egyedi gyártóeszközök és pótalkatrészek gyártási idejének jelentős csökkenését várják. A fémnyomtatót hosszútávon a fékrendszerek gyártásában is alkalmazhatja majd a világ legnagyobb vasúti fékrendszereket fejlesztő- és gyártó vállalata a megfelelő jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után.","shortLead":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új...","id":"20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82ee027-3646-47fb-bfd2-f06731d89391","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","timestamp":"2018. március. 29. 12:03","title":"Budapesten már nyomtatják a fémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja a másikat. Visszakérdés természetesen nem volt. ","shortLead":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja...","id":"20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb208a-efcf-4a6a-a44f-51f6e143ec57","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","timestamp":"2018. március. 28. 13:14","title":"A Tv2 stúdiójában került elő a napok óta bujkáló Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]