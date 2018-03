Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","id":"20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9f7c6-6df9-4305-aed4-a8f37c5ff9f9","keywords":null,"link":"/elet/20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"A koporsóban szülte meg a gyerekét egy halott középkori nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint \"benne volt a döntetlen\" a Skócia elleni felkészülési mérkőzésben, amelyen 1-0-ra kikapott a csapat. De azt is megjegyezte, hogy leginkább csak küzdött, s nem játszott jól az együttes.","shortLead":"Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint \"benne volt a döntetlen\" a Skócia elleni felkészülési...","id":"20180328_nyilatkozatok_magyar_skot_felkeszulesi_meccs_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b6e570-8799-4449-b3cd-64152aabb849","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nyilatkozatok_magyar_skot_felkeszulesi_meccs_utan","timestamp":"2018. március. 28. 07:04","title":"Nikolics az újabb vereség után: \"Ha csak futni és harcolni akarunk, akkor rossz sportágat választottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","shortLead":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","id":"20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31864a12-ad1a-4823-bfae-e9afbd7fdc67","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"Idén már közel 200 menekültet fogadott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca6aa78-7a5a-4096-840e-8f9fb4f17a6f","c_author":"SPAR","category":"brandcontent","description":"Elvis képes volt repülőre ülni érte az éjszaka közepén, több helyen „meggyűlt a baja a törvénnyel”, és legegyszerűbb fajtája régen ínyencségnek számított. Hogy miről beszélünk? A szendvicsről, melynek kultúrtörténete színesebb és izgalmasabb, mint valaha is gondoltuk volna. ","shortLead":"Elvis képes volt repülőre ülni érte az éjszaka közepén, több helyen „meggyűlt a baja a törvénnyel”, és legegyszerűbb...","id":"20180306_Jart_mar_az_urben_de_buktatott_le_gyemantrablot_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca6aa78-7a5a-4096-840e-8f9fb4f17a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980e64e8-1b81-405d-a272-9a658177e6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180306_Jart_mar_az_urben_de_buktatott_le_gyemantrablot_is","timestamp":"2018. március. 29. 07:05","title":"Járt már az űrben, de buktatott le gyémántrablót is – 8+1 érdekesség a világ legegyszerűbb ételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e195033-71d1-42cc-b711-51e35d8adc98","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Hatalmas várakozás előzte meg a The Michelin Guide Main Citiez of Europe kiadvány budapesti bemutatóját. A két évvel ezelőtti Bocuse d'Or kontinentális döntő után most ismét Magyarország került a gasztro térkép fókuszába. S megkezdődött a találgatás, a reménykedés, a \"jól értesültség vélelme \" jegyében osztogatott fülesek 48 órája. Az eredményhirdetés után a Michelin- protokollban gyakorlatlanokban támadt pici zavar. Tisztába tesszük.\r

","shortLead":"Hatalmas várakozás előzte meg a The Michelin Guide Main Citiez of Europe kiadvány budapesti bemutatóját. A két évvel...","id":"20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e195033-71d1-42cc-b711-51e35d8adc98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a182f47b-837e-4e1f-ab0f-97fe29324795","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Kalauz_a_Michelin_kalauzhoz","timestamp":"2018. március. 27. 19:34","title":"Kalauz a Michelin kalauzhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti, hogy náluk ki lehet a beépült fideszes. Az ATV-n adott interjújában azt is mondta: lemond, ha április 8-án többséget szerez a Fidesz.","shortLead":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti...","id":"20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04fff6b-d2d1-4888-9998-0a008d5b1b16","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","timestamp":"2018. március. 29. 07:20","title":"Hadházy sejti, ki lehet az LMP-be épült fideszes tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti kisvasutat is megvizsgáló bizottság véleménye szerint indokolt a hetes cikkely szerinti eljárás megindítása. ","shortLead":"A felcsúti kisvasutat is megvizsgáló bizottság véleménye szerint indokolt a hetes cikkely szerinti eljárás megindítása. ","id":"20180327_Ujabb_tamadas_Brusszelbol_most_a_magyar_korrupciot_biraljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8179c-1f2b-4050-9984-0646c3870733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Ujabb_tamadas_Brusszelbol_most_a_magyar_korrupciot_biraljak","timestamp":"2018. március. 27. 12:20","title":"Újabb súlyos kritika az Európai Parlamentből: most a magyar korrupciót bírálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]