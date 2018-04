Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9457bf3-5d51-4585-8282-abae570ae9b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A River Ride busza a Dráva utcánál nem tudott kijönni a vízből.","shortLead":"A River Ride busza a Dráva utcánál nem tudott kijönni a vízből.","id":"20180402_A_Dunaban_rekedt_egy_busz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9457bf3-5d51-4585-8282-abae570ae9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cfff56-d84b-41df-8875-a0d5c7c3cc78","keywords":null,"link":"/elet/20180402_A_Dunaban_rekedt_egy_busz","timestamp":"2018. április. 02. 08:25","title":"A Dunában rekedt egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első útján, az ünneplő közönség szeme láttára csapódott házfalnak és tört darabokra egy postai drón az oroszországi Burjátföldön.","shortLead":"Első útján, az ünneplő közönség szeme láttára csapódott házfalnak és tört darabokra egy postai drón az oroszországi...","id":"20180403_orosz_postai_dron_baleset_bemutato_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0996c840-6b75-4d1c-8b11-5cfe14ea3387","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_orosz_postai_dron_baleset_bemutato_video","timestamp":"2018. április. 03. 11:03","title":"Epic fail: első útján falnak csapódott és darabokra tört az orosz posta drónja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok számára. A fókuszban természetesen az üzenetküldő platformokra fókuszáló megoldások fejlesztése áll.","shortLead":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok...","id":"20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b329bcf-2126-4bd2-92b1-efe49f95895e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","timestamp":"2018. április. 03. 14:03","title":"Újítana a Viber, már csak az ötleteket várják ahhoz, hogy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog mutatkozni. És 400 lóerős változat is lesz belőle.","shortLead":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog...","id":"20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a36edf-3b5a-4c82-9192-0197a2780436","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 03. 11:23","title":"Már csak egy hét és itt a teljesen új Ford Focus, videónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ccabc3-ae52-49ba-ab90-46bdb085782d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új plakátokkal jelentkezett az MSZP–Párbeszéd. ","shortLead":"Új plakátokkal jelentkezett az MSZP–Párbeszéd. ","id":"20180403_Foto_Az_Eliosuggyel_kampanyol_uj_plakatjain_az_MSZPParbeszed","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ccabc3-ae52-49ba-ab90-46bdb085782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587ec78-eb98-4d8f-b468-40dd58bfa2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Foto_Az_Eliosuggyel_kampanyol_uj_plakatjain_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2018. április. 03. 08:50","title":"Fotó: Az Elios-üggyel kampányol új plakátjain az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse, a címvédő Real Madrid és a Juventus.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse...","id":"20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83105bae-56c7-4046-a034-7b320920337a","keywords":null,"link":"/sport/20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","timestamp":"2018. április. 02. 12:35","title":"A statisztika alapján nehéz megtippelni, mi lesz a tavalyi BL-döntő \"visszavágóján\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","shortLead":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","id":"20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88872f0e-69c3-4986-b4e6-ad9f94f3d2da","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","timestamp":"2018. április. 03. 10:39","title":"A hetedikről dobta ki a tévéjét egy szegedi férfi húsvétvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]