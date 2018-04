Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","shortLead":"Kétségtelen tény, hogy az Országház és az olasz sportkocsi jól mutat egymás mellett az éjszakai fotókon.","id":"20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf59267-e7e8-4d2c-bf9f-f4231dd592d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f3226b-7036-4dfb-91fc-5bd55ffe6fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_a_nap_fotoja_a_parlament_elott_fotozgatja_szlovak_rendszamos_uj_ferrarijat_a_budapesti_milliardos","timestamp":"2018. április. 04. 06:41","title":"A nap fotója: a Parlament előtt a budapesti milliárdos szlovák rendszámos új Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők, valamint hat, örökbe fogadott gyermek. A vízből kiemelt roncs adattárolóiból szerzett információk komoly meglepetést okoztak.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők...","id":"20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a424c42-1e46-4ff8-88cb-716cb5657038","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","timestamp":"2018. április. 02. 18:57","title":"Rejtélyes halált halt egy nyolcfős amerikai család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","shortLead":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","id":"20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e98463-d41f-4eea-82ea-9564d8e131df","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","timestamp":"2018. április. 02. 22:33","title":"Balesetet szenvedett elefántok miatt kellett lezárni egy spanyol autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely segítségével a hamis információkat vagy agresszív propagandát terjesztő felhasználói fiókokat már az előtt blokkolják, hogy azok tömeges kárt okozhatnának.","shortLead":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely...","id":"20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86e9bce-af9a-4ade-9d61-e2dbfe09291f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","timestamp":"2018. április. 03. 07:02","title":"Beindult az úthenger: milliószámra törli a felhasználókat a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A törlés négy járatot érint. ","shortLead":"A törlés négy járatot érint. ","id":"20180403_Sztrajk_miatt_minden_keddi_budapesti_jaratat_torolte_az_Air_France","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b3d6cf-f694-4544-b536-a450ee6a77d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Sztrajk_miatt_minden_keddi_budapesti_jaratat_torolte_az_Air_France","timestamp":"2018. április. 03. 14:31","title":"Sztrájk miatt minden keddi budapesti járatát törölte az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz az egyre jobban jelentkező szakemberhiány is hozzátesz az RTL Híradó tudósítása szerint.","shortLead":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz...","id":"20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ea4884-937d-4447-96f1-274b2f4e7680","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","timestamp":"2018. április. 03. 21:37","title":"Heteket kell várni a gumicserére, alig győzik a rohamot a műhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","shortLead":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","id":"20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea3e5b-7288-4c8b-97e7-6076c98b0bac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 04. 10:21","title":"Orgazdával együtt lett meg a lopott autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]