Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült a kormányzati szektor hiánycélja.","shortLead":"Egy év alatt 156,9 milliárd forinttal nőtt a hiány, annyival többet költekezett az állam, de még így is teljesült...","id":"20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf193d-9109-4cbe-a1a9-687a67fa59a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Szorta_a_penzt_a_kormany_de_igy_is_teljesult_a_hianycel","timestamp":"2018. április. 04. 10:20","title":"Szórta a pénzt a kormány 2017-ben, de így is teljesült a hiánycél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","shortLead":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","id":"20180403_21_fok_is_lehet_ma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c108b8-c850-421c-bc96-ba27725cb37e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_21_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. április. 03. 05:08","title":"21 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már az egymilliót közelítő hazai élettárs mindegyike, mit kell tennie, ha a párjával gyermeket vállal?","shortLead":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már...","id":"mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7148e3ae-1d3a-461b-969f-aad203f401d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","timestamp":"2018. április. 03. 07:05","title":"Élettársával szeretne gyermeket? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","shortLead":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","id":"20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5f89f0-378f-442e-b2de-92159a4adee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","timestamp":"2018. április. 03. 13:26","title":"Ilyen lehet a 2021-ben érkező vadonatúj BMW i3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása szerint több, szokatlan kijelentés is elhangzott a miniszterelnöktől szavazásra buzdító beszédeiben.","shortLead":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása...","id":"20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6475d6a3-6715-4a33-92d2-51d400d47882","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","timestamp":"2018. április. 03. 16:43","title":"\"Ne higgyenek a fölméréseknek\" - üzente Orbán újabb turnéállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan felháborodtak azon, hogy a miniszterelnök óvodásokat használt fel saját maga népszerűsítéséhez.","shortLead":"Sokan felháborodtak azon, hogy a miniszterelnök óvodásokat használt fel saját maga népszerűsítéséhez.","id":"20180404_leszedtek_orban_facebook_oldalarol_az_ovis_kampanyvideot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf64e9-1f9d-495a-91cd-22db5318c683","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_leszedtek_orban_facebook_oldalarol_az_ovis_kampanyvideot","timestamp":"2018. április. 04. 07:37","title":"Leszedték Orbán Facebook-oldaláról az ovis kampányvideót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","shortLead":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","id":"20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd2164-e3d3-4121-ac4e-046dfc130d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","timestamp":"2018. április. 03. 14:45","title":"Az ügyészség szerint nincsen semmi gyanús a Kósa által kezelt eurómilliárdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","shortLead":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","id":"20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaca57a-f206-418b-97bb-476fbb0b60a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2018. április. 04. 09:31","title":"Hadházy egyoldalúan visszalép pénteken délután, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]