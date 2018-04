Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","shortLead":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","id":"20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea3e5b-7288-4c8b-97e7-6076c98b0bac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 04. 10:21","title":"Orgazdával együtt lett meg a lopott autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001fa8d3-43f1-4ae4-9c9d-94a33144a923","keywords":null,"link":"/itthon/201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","timestamp":"2018. április. 05. 11:30","title":"Jakus Ibolya: Rabok legyünk vagy szavazunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget. Míg a helyszínen taps fogadta a produkciót, a Sao Pauló-i egyházi vezetők elítélték a formabontó mutatványt, s intézkedtek, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő. ","shortLead":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget...","id":"20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81172ca-55b2-4a3d-980c-ae26311ece9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","timestamp":"2018. április. 03. 16:09","title":"Amikor már az oltáriszentséget is drón röpteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8","c_author":"Fináli Gábor","category":"velemeny","description":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg, a szabadságharc kiváló történésze. Vélemény.","shortLead":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg...","id":"20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff9ee2-fe04-4f94-b206-49741f07fd38","keywords":null,"link":"/velemeny/20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","timestamp":"2018. április. 04. 12:12","title":"A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","shortLead":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","id":"20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ffddd3-e0d4-422e-b483-d5913e1dfea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Az oroszok megépítették a világ legjobb terepjáróját, de simán elakadt a mocsárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi bizottsága előtt kell tanúvallomást tennie a cég adatkezelési gyakorlatáról. Az április 11-ére időzített meghallgatást amiatt tartják meg, mert a Cambridge Analytica nevű céget azzal vádolják, hogy a Facebook-felhasználók adatainak felhasználásával befolyásolni akarta a választási eredményeket. Az ügy minden netező számára tanulságos. \r

","shortLead":"Mark Zuckerbergnek, a Facebook közösségi oldal alapítójának és vezérigazgatójának az amerikai képviselőház kereskedelmi...","id":"20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58cae3e-4efd-45ec-b555-311111bb0e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_Facebookfonoknek_az_adatkezelesrol_kell_vallania_az_amerikai_torvenyhozasban","timestamp":"2018. április. 04. 18:40","title":"A Facebook-főnöknek az adatkezelésről kell vallania az amerikai törvényhozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront éri el a térséget, emiatt többfelé várható csapadék, és kissé mérséklődik a felmelegedés az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hidegfront éri el a térséget, emiatt többfelé várható csapadék, és kissé mérséklődik a felmelegedés az Országos...","id":"20180405_zivatarokat_hoz_az_erkezo_hidegfront","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545ff6b0-aae9-4e1b-b34b-c2c8e3c5a3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_zivatarokat_hoz_az_erkezo_hidegfront","timestamp":"2018. április. 05. 05:15","title":"Zivatarokat hoz az érkező hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","shortLead":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","id":"20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6946d8-af6a-4425-ba40-4668d5e33e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","timestamp":"2018. április. 03. 19:47","title":"A Lidl mostani döntéséért alighanem a bolygónk is nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]