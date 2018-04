Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mobil- és szenzortechnológiával kapcsolatos innovációk, így a viselhető eszközök mára az idősgondozás területét is forradalmasították. A SMART 2018 konferencián elhangzott: épp ezért vág bele a szegedi egyetem több kutatásba is, amelyek végső soron nem csupán egy eddig ismeretlen területet nyithatnak meg a társadalomtudósok előtt, de arra is fény derülhet, milyen új technológiák jelentik a jövőt. ","shortLead":"A mobil- és szenzortechnológiával kapcsolatos innovációk, így a viselhető eszközök mára az idősgondozás területét is...","id":"20180405_idosgondozas_szenzortechnologia_szte_kommunikacio_es_mediatudomanyi_tanszek_kutatas_smart_2018_konferencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27724a0-fe44-4772-abaf-4036ee49d09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_idosgondozas_szenzortechnologia_szte_kommunikacio_es_mediatudomanyi_tanszek_kutatas_smart_2018_konferencia","timestamp":"2018. április. 05. 18:03","title":"Ma már távolról is állandó kapcsolatban lehet az orvosával, és ehhez már magyar kütyük is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kísérlet szerint rövid távon egész biztosan pozitív élettani hatása van annak, ha felhagyunk a Facebook használatával. Olyannyira, hogy már néhány napos szünet látványos, illetve érezhető eredményekkel jár.","shortLead":"Egy új kísérlet szerint rövid távon egész biztosan pozitív élettani hatása van annak, ha felhagyunk a Facebook...","id":"20180405_facebook_profil_torlese_felmeres_kutatas_stressz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd2c28-e1a8-4cd4-a146-213fd9aa3a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_profil_torlese_felmeres_kutatas_stressz","timestamp":"2018. április. 05. 08:03","title":"El nem hinné, mi fog történni, ha csak 5 napon át nem lép be a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02877833-6230-45cd-a8b2-52dc9f5d4e02","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey Affleckre és akár egy acélos ausztrál westernre is beülhetünk az idei, 25. Titanic Filmfesztiválon. Ezeket a filmeket ne hagyja ki, ha jól akar szórakozni!","shortLead":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey...","id":"20180404_Itt_rengeteg_ver_fog_folyni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02877833-6230-45cd-a8b2-52dc9f5d4e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe5309-dd05-4a1a-afce-b2f1b21b93be","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Itt_rengeteg_ver_fog_folyni","timestamp":"2018. április. 04. 20:15","title":"Itt rengeteg vér fog folyni – kezdődik a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","shortLead":"Balatonfenyvesen szivattyúkat és homokzsákokat vetettek be.","id":"20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a86dae-97ce-4270-a111-5276281855ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82026f94-5365-402a-9b96-158b679703f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Mar_februar_kozepen_kihuztak_a_dugot_de_meg_mindig_tul_magas_a_Balaton_vizszintje","timestamp":"2018. április. 04. 12:59","title":"Már február közepén kihúzták a dugót, de még mindig túl magas a Balaton vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé kortyolgatása mellett? A legtöbben az időhiány és kényelmi szempontok miatt választják az online tanulást, de sokak számára a digitális tananyagok, a Skype-órák, a videós előadások jelentik a tanulás egyetlen elérhető formáját. Miért jelent segítséget az e-learning a kórházi ápolásra szoruló diákok vagy éppen a fogyatékossággal élő hallgatók számára? Utánajártunk. ","shortLead":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé...","id":"20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47dd1b-592a-47ef-82d9-31d84000e654","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","timestamp":"2018. április. 05. 15:00","title":"Ez a megoldás diákok milliói számára: erre (is) jó az online oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"92fd2e00-e082-4b50-80ed-630dec1bb6ab","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tragikomikus jelenet keveredett abból, ahogy huszárok, hagyományőrzők és biztonsági emberek gyűrűjében futott a kínos kérdéseket feszegető stábok elől a fideszes képviselő-államtitkár, Czerván György egy ünnepélyes eseményen. A hvg.hu hozta nyilvánosságra, hogyan használ kizárólagosan Czerván veje egy közcélokra, több mint 45 millióból felújított lovas központot, így a délután tápióbicskei csata évfordulóján koszorúzó politikusra már nemcsak az ünneplőbe öltözött helyiek, de a média is várt. A vége szó szerint huszáros iszkolás lett.","shortLead":"Tragikomikus jelenet keveredett abból, ahogy huszárok, hagyományőrzők és biztonsági emberek gyűrűjében futott a kínos...","id":"20180405_Biztonsagiakat_bevetve_iszkolt_a_veje_miatt_botranyba_keveredett_allamtitkar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92fd2e00-e082-4b50-80ed-630dec1bb6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdce2345-e937-490d-a4e1-bcbfa226e03d","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Biztonsagiakat_bevetve_iszkolt_a_veje_miatt_botranyba_keveredett_allamtitkar","timestamp":"2018. április. 05. 11:08","title":"Biztonságiakat bevetve iszkolt a veje miatt botrányba keveredett államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos ügyében ítélkezett – az elmúlt évek legnagyobb hibájának a bírói kar lefejezését, nyugdíjazását tartja, és úgy véli, \"még sok időre lesz szükség, amíg mindenhol szakmailag megfelelő emberek kerülnek majd a helyükre\".","shortLead":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos...","id":"20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8003-af9f-4085-b407-8997c5534a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"Amíg beleszólhat a felettes ügyész, addig nem lesz ideális a rendszer – mondja egy kúriai bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]