Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben visszakérnék az árát. Erre eddig csupán néhány órájuk volt az androidosoknak, de nemrég két hétre nőtt ez az időkeret.","shortLead":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben...","id":"20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631c4602-9ddf-4c83-81d0-6e01f6fb7d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","timestamp":"2018. április. 06. 08:03","title":"Jó hírt kaptak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","shortLead":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","id":"20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e3efb4-ea63-415f-8f2c-a48efe236979","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","timestamp":"2018. április. 06. 10:05","title":"Elkészült a sakk-készlet, amiben Soros a sötét, Orbán a világos király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik legfontosabb premierje lesz.","shortLead":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik...","id":"20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad189eb3-20e5-406f-a44a-94be1fca5fb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Álruhában járja az utakat az új Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora kárt képesek okozni. A SMART 2018 konferencián előadó Zacher Gábor toxikológus szerint a technológiai eszközökbe való temetkezés a kábítószerekkel egyenértékű veszéllyel fenyeget – és miközben kokaint nem adnánk a gyerek kezébe, a mobilt simán átengedjük neki.","shortLead":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora...","id":"20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d240b6-29b7-4e6f-8467-1d770f33775b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","timestamp":"2018. április. 04. 14:03","title":"„Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40baf848-360a-4609-b0c4-88c8c33b3a55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vád szerint megerőszakolta egy egyházi iskola két 14 éves diákját a közép-mexikói Guanajuato szövetségi állam Irapuato nevű városában – jelentette az El País című lap. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A vád szerint megerőszakolta egy egyházi iskola két 14 éves diákját a közép-mexikói Guanajuato szövetségi állam...","id":"20180404_Kilencven_ev_bortont_kapott_egy_mexikoi_pap_ket_gyerek_megeroszakolasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40baf848-360a-4609-b0c4-88c8c33b3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a1a56-4f45-45b2-ac0f-818ab85765be","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Kilencven_ev_bortont_kapott_egy_mexikoi_pap_ket_gyerek_megeroszakolasa_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 15:35","title":"Kilencven év börtönt kapott egy mexikói pap két gyerek megerőszakolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk bejut a parlamentbe, nehéznek látják az együttműködést a Jobbikkal egy esetleges koalíciós kormányban. Bár a jogállamiság helyreállítását az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, megoldhatónak látják, hogy kétharmados többséget igénylő törvényeket anélkül módosítsanak - Gyurcsány Ferenc még a politikai nyomásgyakorlás eszközét is bevethetőnek gondolja bizonyos személycserék esetében.","shortLead":"A DK, a Momentum és az Együtt elnöke beszélt Baló Györggyel az RTL Klubon. Mindhárman biztosak abban, hogy pártjuk...","id":"20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0315760-dd3e-4bee-af4a-8b211a6c8360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd25d3d-a295-4529-ba3e-846b251661d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_kisebb_partok_szerint_meg_lehet_valtoztatni_ketharmados_torvenyeket_sima_tobbseggel","timestamp":"2018. április. 05. 04:00","title":"A kisebb pártok szerint meg lehet változtatni kétharmados törvényeket sima többséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53aa45fd-ab63-4b11-98f9-bf3db5cbfa94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő helyen találkozhatunk szavazásra buzdító üzenettel. Kollégánkra az egyik H&M-üzlet próbafülkéjében mosolygott rá a fenti üzenet, a ruhabolt közleménye szerint azonban a kihelyezett matricához semmi köze a H&M-nek. ","shortLead":"Meglepő helyen találkozhatunk szavazásra buzdító üzenettel. Kollégánkra az egyik H&M-üzlet próbafülkéjében mosolygott...","id":"20180405_Szavazz_hogy_vegre_jol_nezzen_ki_az_orszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53aa45fd-ab63-4b11-98f9-bf3db5cbfa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58663c1-a642-48c0-8379-4ebbac476e7b","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Szavazz_hogy_vegre_jol_nezzen_ki_az_orszag","timestamp":"2018. április. 05. 09:36","title":"Szavazz, hogy végre jól nézzen ki az ország!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene elmozdítani a sebességhatárokat.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene elmozdítani a sebességhatárokat.","id":"20180405_a_nap_kerdese_csokkenteni_vagy_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75ac51c-58bc-43d6-ae8f-d8c649622f72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_a_nap_kerdese_csokkenteni_vagy_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget","timestamp":"2018. április. 05. 04:11","title":"A nap kérdése: csökkenteni vagy növelni kellene az autók megengedett sebességét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]