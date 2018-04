Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert Bazárban autizmussal élő fiatalok rajzai alapján készült címkék díszítik számos kiállító boros palackjait, amelyek a helyszínen megvásárolhatók. A limitált darabszámú palackok eladásából az alapítvány autistáknak fenntartott tíz lakóotthont támogat.","shortLead":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert...","id":"20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d1ef3-6f1c-48ed-a9d4-be9108ea3b53","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","timestamp":"2018. április. 05. 08:47","title":"Így is lehet – borral az autizmus alapítványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia, és április 8-án elvileg szabad választások lesznek. A kormány Soros György ellen folytatott primitív kampánya azonban aggodalomra ad okot, amire Orbán Viktor március 15-én is rátett egy lapáttal, amikor a Magyarországra leselkedő állítólagos sötétségről elmélkedett. ","shortLead":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia...","id":"20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433428e9-5690-43ae-bd0c-c84b2a3204c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","timestamp":"2018. április. 04. 13:33","title":"Milosevicshez hasonlította Orbánt egy kanadai egyetemi tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kimondta az Alkotmánybíróság, nem sérti a sajtószabadságot, ha ellenzéki pártok képviselőit is be kell hívni a köztévé műsorába, különös tekintettel arra, ha róluk esik szó.\r

\r

","shortLead":"Kimondta az Alkotmánybíróság, nem sérti a sajtószabadságot, ha ellenzéki pártok képviselőit is be kell hívni a köztévé...","id":"20180404_Az_AB_is_ugy_latja_be_kellett_volna_hivni_az_ellenzeki_partokat_a_koztevebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bcb6b-47fe-498b-8ed5-cec4b44d6477","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Az_AB_is_ugy_latja_be_kellett_volna_hivni_az_ellenzeki_partokat_a_koztevebe","timestamp":"2018. április. 04. 13:25","title":"Az Ab is úgy látja, be kellett volna hívni az ellenzéki pártokat a köztévébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b79d6-be5f-4034-9e16-7b834c812ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesz több keddi előadás.","shortLead":"Nem lesz több keddi előadás.","id":"20180404_Pal_Feri_atya_elfaradt_es_abbahagyja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b79d6-be5f-4034-9e16-7b834c812ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a13ea-f19c-42a5-9fe0-b56b7f2845d3","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Pal_Feri_atya_elfaradt_es_abbahagyja","timestamp":"2018. április. 04. 13:30","title":"Pál Feri atya elfáradt, és abbahagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","shortLead":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","id":"20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516cfc9-5381-4257-acfd-7417bff0e92a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","timestamp":"2018. április. 04. 14:22","title":"Vége a Top Gear legendás tesztpályájának: lakóparkot építenek a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","shortLead":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","id":"20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7552b52b-affb-4acb-9321-8e64cfd4e226","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","timestamp":"2018. április. 04. 13:24","title":"Orbán Viktor önállóságot és támogatási programot ígér a kistelepüléseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","shortLead":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","id":"20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec0eb-35d9-4fb3-86c8-6092ed01a741","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Azzal vádolják a Stranger Things alkotóit, hogy lopták a sorozat sztoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi csillagászati ára is igazolni látszik.\r

\r

","shortLead":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi...","id":"20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596850da-af3b-40f1-97f2-40b282a2d498","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","timestamp":"2018. április. 05. 15:45","title":"Leonardo, Picasso: röpködnek a milliók a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]