[{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje szerint ha Orbán Viktor győz, vérszemet fog kapni, most pedig rasszista kampány zajlik. Szél Bernadett egy esetleges ellenzéki győzelmet követőn mégis előrehozott választásban gondolkodik, ugyanis a mostani felhozatalból senkivel sem tud koalíciót elképzelni. Nagyinterjú az LMP listavezetőjével.","shortLead":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje szerint ha Orbán Viktor győz, vérszemet fog kapni, most pedig rasszista...","id":"20180406_Szel_Bernadett_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b94c00-63f0-405e-b470-b04ea2aa8d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Szel_Bernadett_interju","timestamp":"2018. április. 06. 06:30","title":"Szél Bernadett: Ha Orbán kifogná az aranyhalat, migrációs válságot kérne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette őket a hírnév és a tudatmódosító szerek. Csütörtökön egy másik banda járt nálunk. Egy zenekar, amelynek tagjai párterápián békültek ki egymással, hátat fordítottak a káros szenvedélyeknek, de a közönségük szeretetéről nem mondanának le soha.","shortLead":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette...","id":"20180406_Metallica_koncert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c7027d-dda3-4fe5-98f9-a516bb46b7db","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Metallica_koncert","timestamp":"2018. április. 06. 11:03","title":"A terápia családban marad – ez volt a Metallica Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f944f2-39a7-45f7-a6b2-9335556f54ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","timestamp":"2018. április. 05. 21:52","title":"A Metallica tagjai már a budapesti koncert előtt bebizonyították, hogy nagyon jó fejek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett, akit megalázó szavak értek, miután a Facebookon lájkolta az olimpia elleni aláírásgyűjtést. A bíróság most nem jogerős ítéletében kimondta: jogsértő volt Szert kirúgása. Az AJTK-nak az elmaradt munkabért, valamint másfél millió forint értékű sérelemdíjat is meg kell fizetnie. ","shortLead":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett...","id":"20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570307fc-f2d5-4cdc-a980-ca853d4310b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","timestamp":"2018. április. 06. 18:03","title":"Bíróság mondta ki: Politikai okokból rúgták ki Szert Boglárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b001188-9adc-4561-9093-23f9f2519a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen elérhetetlen az NVI honlapja, pedig már csak egy óra van az átjelentkezési határidőig. ","shortLead":"Teljesen elérhetetlen az NVI honlapja, pedig már csak egy óra van az átjelentkezési határidőig. ","id":"20180406_Az_atjelentkezesi_hajraban_rohadt_le_a_valasztasi_iroda_honlapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b001188-9adc-4561-9093-23f9f2519a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828a71a-9210-4142-b55a-454ad01e1158","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Az_atjelentkezesi_hajraban_rohadt_le_a_valasztasi_iroda_honlapja","timestamp":"2018. április. 06. 15:15","title":"Az átjelentkezési hajrában rohadt le a választási iroda honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára. A cégek száma azonban összességében csökkenőben van.","shortLead":"2018 első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas érték 2014-ben volt utoljára...","id":"20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85060a9c-4071-465e-b333-af5cfe6083aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810cd80c-5650-4d9d-8903-940c86f458b6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Boldogboldogtalan_ceget_alapit_de_ez_nem_jelent_megvaltast_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2018. április. 06. 10:32","title":"Boldog-boldogtalan céget alapít, de ez nem jelent megváltást a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","shortLead":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","id":"20180405_skoda_felicia_fun","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3207d-1d85-4f50-98fe-0ff1a90ef075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_skoda_felicia_fun","timestamp":"2018. április. 05. 16:21","title":"Őrült ára van ma egy ilyen, kicsit is ritkább Skodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álhíreket Magyarországon jóval régebb óta használják, mint máshol, Habony pedig 2002 óta használja hatékonyan a közösségi médiát és épít Fidesz-közeli médiahálózatot. Habony persze nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"Az álhíreket Magyarországon jóval régebb óta használják, mint máshol, Habony pedig 2002 óta használja hatékonyan...","id":"20180405_A_magyar_Steve_Bannonkent_ir_Habonyrol_a_BuzzFeed","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74c0283-523a-49dd-b4d6-838f3a31e3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_magyar_Steve_Bannonkent_ir_Habonyrol_a_BuzzFeed","timestamp":"2018. április. 05. 09:18","title":"A \"magyar Steve Bannonként\" ír Habonyról a BuzzFeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]