[{"available":true,"c_guid":"25f03ec3-9b27-48c8-953f-9b37f4de423f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy asztalhoz ültek az ellenzék vezetői, hogy arról beszéljenek, legyőzhető-e a Fidesz. Fórumon az MSZP-Párbeszéd, a DK, az LMP, a Momentum és az Együtt politikusai. A választások előtt négy nappal ugyanis listavezetői, miniszterelnök-jelölti vitát szervezett a V18 csoport Magyarország jelenéről és jövőjéről.","shortLead":"Egy asztalhoz ültek az ellenzék vezetői, hogy arról beszéljenek, legyőzhető-e a Fidesz. Fórumon az MSZP-Párbeszéd...","id":"20180404_Miniszterelnokjelolti_vita_V18_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f03ec3-9b27-48c8-953f-9b37f4de423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1204b610-0260-4581-a9b8-9cf8c0966f75","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Miniszterelnokjelolti_vita_V18_valasztas","timestamp":"2018. április. 04. 20:20","title":"Karácsony: Ha győzünk, nekem kell vezetni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","shortLead":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","id":"20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a117517-9b86-454b-9945-a57de8080cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Ab: Nem kell leszedni a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle művészeti vezetője, akinek régi vágya teljesül a korlátozással.","shortLead":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle...","id":"20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bb430b-fdcd-47b9-b375-ce13d801c27a","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","timestamp":"2018. április. 04. 17:33","title":"Tilos lesz szelfizni a cannes-i vörös szőnyegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","shortLead":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","id":"20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4683e9ee-6d3b-4d84-bdcb-ad9cff6db5aa","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","timestamp":"2018. április. 04. 12:43","title":"Minden gyárában folytatja a termelést a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte nem befolyásolják jelentősen a választás eredményét.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője az Inforádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az ellenzéki visszalépések szerinte...","id":"20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26795670-9c08-4b29-989e-bbe5da9e3ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8040163a-240d-41b5-9265-b69da3191680","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Gulyas_Ha_nem_a_Fidesz_nyer_uj_valasztas_lesz","timestamp":"2018. április. 05. 15:20","title":"Gulyás Gergely: Ha nem a Fidesz nyer, új választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország vezetőit, a politikai véleményformálókat és polgártársait, hogy megnyilvánulásaik és döntéseik során legyenek tekintettel az alaptörvényre és azokra a nemzetközi egyezményekre, amelyek biztosítják a vallásszabadságot, ami magában foglalja annak szabad megválasztását, kinyilvánítását, közös gyakorlását, és tanítását is.","shortLead":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország...","id":"20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d34250-ce81-45d3-a5ee-b70b1b01482b","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","timestamp":"2018. április. 04. 15:24","title":"Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület: \"Mi betartjuk a törvényeket, és ezt szeretnénk kérni másoktól is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közhely, de igaz, hogy a legjobb rendező az élet, Orbán Viktor óriásplakátját sikerült meglehetősen áthallásos módon elhelyezni a közterületen.","shortLead":"Közhely, de igaz, hogy a legjobb rendező az élet, Orbán Viktor óriásplakátját sikerült meglehetősen áthallásos módon...","id":"20180405_Foto_Veletlenul_valasztasi_buktat_idezo_modon_plakatoltak_ki_Orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be0450e-2ad0-4568-92f5-158759a9cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9865eddc-17cf-4fe2-8bb0-fd821f4b0f45","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Foto_Veletlenul_valasztasi_buktat_idezo_modon_plakatoltak_ki_Orbant","timestamp":"2018. április. 05. 15:08","title":"Fotó: Véletlenül választási buktát idéző módon plakátolták ki Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előzetesből írt levelet a politikus.","shortLead":"Az előzetesből írt levelet a politikus.","id":"20180404_Czegledy_Csaba_visszalep_Szombathelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f476cb-164a-470a-8b46-6c4dd3f28f55","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Czegledy_Csaba_visszalep_Szombathelyen","timestamp":"2018. április. 04. 19:50","title":"Czeglédy Csaba visszalép Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]