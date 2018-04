Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","shortLead":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","id":"20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eb731a-02a3-4635-a652-389c1c388469","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","timestamp":"2018. április. 07. 16:04","title":"Orbán Viktor odacsörgött és megmondta, kire kell szavazni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is sokmilliós perrel fenyegette a visszalépést fontolgatókat.","shortLead":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is...","id":"20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7025b-ad5d-4fef-b1f9-80bdafc6403c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","timestamp":"2018. április. 09. 12:25","title":"Schiffer perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek az LMP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros György alapítványai, de ma már más szelek fújnak.","shortLead":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros...","id":"20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b2d01e-9086-4a26-8caf-ce2fe00dc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Apátfalva: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag nincs elég hely. ","shortLead":"Állítólag nincs elég hely. ","id":"20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2314214-d8c2-4dec-ba1a-71d1ab72e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2018. április. 07. 21:42","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","shortLead":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","id":"20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e41c50-c788-4853-bb1b-27c97c59aa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","timestamp":"2018. április. 07. 16:41","title":"Ilyen trükkös autólopást már rég láttunk, de lebuktak a tolvajok a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2f2dee-888c-457c-9e06-e7665415772c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt próbáltuk világossá tenni, az emberek ne engedjék, hogy a választás egyszerű, egy alkalomra szóló döntés legyen, hanem közösen érezzük át annak a jelentőségét, hogy most el fog dőlni Magyarország sorsa talán hosszú évtizedekre - mondta Orbán Viktor az Echo Tv-nek adott interjúban a választási győzelem kihirdetése után.\r

\r

","shortLead":"Azt próbáltuk világossá tenni, az emberek ne engedjék, hogy a választás egyszerű, egy alkalomra szóló döntés legyen...","id":"20180409_Orban_Viktor_Magyarorszag_sorsa_hosszu_evtizedekre_eldol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2f2dee-888c-457c-9e06-e7665415772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02007f7a-9e95-4c08-b2c3-ce497ca93bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Orban_Viktor_Magyarorszag_sorsa_hosszu_evtizedekre_eldol","timestamp":"2018. április. 09. 01:39","title":"Orbán Viktor: Magyarország sorsa hosszú évtizedekre eldől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadf2cf8-c857-4dac-879e-dcd40caaff04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180409_Nem_kernek_a_pecsiek_az_arab_szamokbol__dobbenetes_valaszok_az_alkerdesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadf2cf8-c857-4dac-879e-dcd40caaff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb175301-e881-4e18-99f2-da532b21745f","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Nem_kernek_a_pecsiek_az_arab_szamokbol__dobbenetes_valaszok_az_alkerdesre","timestamp":"2018. április. 09. 10:39","title":"Nem kérnek a pécsiek az arab számokból – döbbenetes válaszok az álkérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz a fő téma Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető tervezett találkozóján - közölte vasárnap egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő.","shortLead":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz...","id":"20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbefd5c1-fe58-4095-b967-115b793aa795","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2018. április. 08. 22:47","title":"Észak-Korea kész tárgyalni a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]