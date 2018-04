Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac szűkössége is szerepel.","shortLead":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac...","id":"20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595a8c6-ed86-47e6-9611-da856788ff50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. április. 09. 13:15","title":"Megéri a külpiaci jelenlét – külföldre igyekeznek a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ab9888-7b5f-45e5-b427-4f22158fac36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"AHa! Brain Store néven indít vállalati akcelerátor programot az Antenna Hungária. A több mint 200 millió forint összértékű inkubációs pályázatra május 31-ig várják többek között műsorterjesztéssel, műsorgyártással és telekommunikációval foglalkozó digitális startupok jelentkezését.","shortLead":"AHa! Brain Store néven indít vállalati akcelerátor programot az Antenna Hungária. A több mint 200 millió forint...","id":"20180410_antenna_hungaria_startup_palyazat_akceleracios_program_telekommunikacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab9888-7b5f-45e5-b427-4f22158fac36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab4fbf1-f656-429e-920b-dc7740c83371","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_antenna_hungaria_startup_palyazat_akceleracios_program_telekommunikacio","timestamp":"2018. április. 10. 12:03","title":"200 millió forintos pályázatot írt ki az Antenna Hungária, okos megoldásokat várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","shortLead":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","id":"20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e061ba19-e061-4b1e-8bff-0206685af884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 09. 13:44","title":"Állami béremelés lesz a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","shortLead":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","id":"20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98fbf71-1ea2-42aa-af44-21ded9f32374","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 08. 20:03","title":"Szórakoztassa magát ezzel a kisfilmmel, amíg várja az eredményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett. Most már a párt is inkább visszahúzta, mint segítette. Gergely Márton gyorselemzése.","shortLead":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett...","id":"20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536065d7-50e6-4c0c-bfdc-ee099846a210","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","timestamp":"2018. április. 09. 06:00","title":"Nagyobb úr ő, mint az Isten, Orbán lesz a fejedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","shortLead":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","id":"20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa01c96-a928-4f9d-b6d3-55265ef27b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Az egyébként is \"szerény\" BMW X6-osból aligha lehet ennél letaglózóbbat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15573cdd-c82f-420b-8521-d09ca69ee444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény büntetést kapott a Momentum, bár az NVI ellenzéki tagjai felvetették, hogy igazságtalan egyetlen, rossz helyre kitett hirdetésért ekkora bírságot kiszabni. ","shortLead":"Kemény büntetést kapott a Momentum, bár az NVI ellenzéki tagjai felvetették, hogy igazságtalan egyetlen, rossz helyre...","id":"20180408_birsag_a_momentumnak_egy_plakatert_tobbet_kaptak_mint_orban_az_ovisokert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15573cdd-c82f-420b-8521-d09ca69ee444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a925e-be0c-409a-ab69-76ab316ed1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_birsag_a_momentumnak_egy_plakatert_tobbet_kaptak_mint_orban_az_ovisokert","timestamp":"2018. április. 08. 18:37","title":"Bírság a Momentumnak: egy plakátért többet kaptak, mint Orbán az ovisokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","shortLead":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","id":"20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12862bf3-9e0c-4e1b-98df-c63b4fbae7b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","timestamp":"2018. április. 08. 22:07","title":"Kész Zoltán elismerte a vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]