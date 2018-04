Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","shortLead":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","id":"20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6534561-cf86-40f8-84dd-04dcd7e92ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","timestamp":"2018. április. 09. 13:06","title":"Hét felcsúti MKKP-szavazó akart űrállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","shortLead":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","id":"20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95652a68-3bcb-4ce2-8ddf-d7be6ba81da2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","timestamp":"2018. április. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Sírjunk vagy nevessünk a kátyúban örömöt kereső horgászon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket tömörítő szakmai szervezetet. ","shortLead":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket...","id":"20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520a99bd-4d57-482b-8111-0cfbf0714a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","timestamp":"2018. április. 10. 09:52","title":"Hogyan lehet ínyenccsomagot csinálni a kutya vacsorájából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros György alapítványai, de ma már más szelek fújnak.","shortLead":"Apátfalván is a Fideszre szavaznak a romák, de nem egy tál ételért. Korábban sokat segítettek az ittenieken Soros...","id":"20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf60c2-e305-49b2-8652-4e08384d93d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b2d01e-9086-4a26-8caf-ce2fe00dc635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Apatfalva_Soros_penzebol_epitettek_az_utat_de_csak_a_Fidesz_mert_jonnenek_az_eroszakolos_migransok","timestamp":"2018. április. 08. 17:33","title":"Apátfalva: Soros pénzéből építették az utat, de csak a Fidesz, mert jönnének az erőszakolós migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b88914-a7a8-4bac-a632-e06f2f2a9586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_mszp_hiszekeny_dezso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b88914-a7a8-4bac-a632-e06f2f2a9586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933f139-38b5-46b0-806b-90c19c70afc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_mszp_hiszekeny_dezso","timestamp":"2018. április. 08. 20:33","title":"Az MSZP-s Hiszékeny Dezső megnyerheti a körzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930e4c4-bd3a-4eb3-a9ba-6987b3ed7ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottságot sokan megkeresték azzal, hogyan befolyásolja tevékenységüket a választási eredmény. ","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottságot sokan megkeresték azzal, hogyan befolyásolja tevékenységüket a választási eredmény. ","id":"20180409_Magyar_Helsinki_Bizottsag_Addig_dolgozunk_amig_segitseget_kernek_tolunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1930e4c4-bd3a-4eb3-a9ba-6987b3ed7ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b58d71-f5ac-4eb2-bdd4-349e524535ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Magyar_Helsinki_Bizottsag_Addig_dolgozunk_amig_segitseget_kernek_tolunk","timestamp":"2018. április. 09. 19:25","title":"Magyar Helsinki Bizottság: Addig dolgozunk, amíg segítséget kérnek tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180410_Bekesen_beszelgetnek_a_kozteven_amikor_Fluor_Tomi_bekiabalja_hogy_Soros_Gyorgy__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238eb698-8348-4ade-a945-d53583f84a47","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Bekesen_beszelgetnek_a_kozteven_amikor_Fluor_Tomi_bekiabalja_hogy_Soros_Gyorgy__video","timestamp":"2018. április. 10. 11:25","title":"Békésen beszélgetnek a köztévén, amikor Fluor Tomi bekiabálja, hogy Soros György - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton egy nyugalmazott szentszéki diplomatát, aki korábban a Vatikán egyesült államokbeli nagykövetségén teljesített szolgálatot.","shortLead":"A vatikáni rendőrség nagy mennyiségű gyermekpornó birtoklása és terjesztése miatt őrizetbe vett szombaton...","id":"20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43adeb4b-8c6f-4e19-8df6-494931cadccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c519e17f-e94c-4923-9f43-845621f1a40b","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata","timestamp":"2018. április. 08. 15:15","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]