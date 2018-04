Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gazdaságpolitikai programját nem osztotta meg a választópolgárokkal a Fidesz, ám következtetni lehet arra, melyek lehetnek az első lépések a kormány hivatalba lépése után.","shortLead":"Gazdaságpolitikai programját nem osztotta meg a választópolgárokkal a Fidesz, ám következtetni lehet arra, melyek...","id":"20180411_gazdasagpolitika_elso_szaz_nap_nyugdijrendszer_csaladtamogatas_versenykepesseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91db52c8-2c53-4ac4-922a-2c4fff49371c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_gazdasagpolitika_elso_szaz_nap_nyugdijrendszer_csaladtamogatas_versenykepesseg","timestamp":"2018. április. 11. 11:50","title":"A kormány ismét előrukkolhat a gyermekteleneket büntető nyugdíjrendszerrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Frans Timmermans azt mondta, \"meglátjuk, mit tesz Orbán\". ","shortLead":"Frans Timmermans azt mondta, \"meglátjuk, mit tesz Orbán\". ","id":"20180409_EBalelnok_a_valasztasrol_Akarmit_mondunk_Brusszelrol_a_magyarok_EUtagok_akarnak_maradni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e6bf71-9232-4488-8cb0-bab9da48d947","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_EBalelnok_a_valasztasrol_Akarmit_mondunk_Brusszelrol_a_magyarok_EUtagok_akarnak_maradni","timestamp":"2018. április. 09. 18:14","title":"EB-alelnök a választásról: Akármit mondunk Brüsszelről, a magyarok EU-tagok akarnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","shortLead":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","id":"20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01581caa-2c49-48d9-90c0-fc0621090511","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","timestamp":"2018. április. 11. 05:15","title":"Záporok zavarhatják meg a napsütést, de marad a kellemes idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","shortLead":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","id":"20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153ee432-442b-4e3a-b08d-b20cdace9379","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","timestamp":"2018. április. 11. 12:03","title":"Mint egy szívverés, úgy pulzál a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","shortLead":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","id":"20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e99cc-20de-42e3-8b14-3d752e6e5e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","timestamp":"2018. április. 10. 20:02","title":"NVB: Sértetlenül értek haza az urnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is a sorsa. A főszerkesztő, Borókai Gábor közleményt adott ki.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is...","id":"20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4438ca7-a8e2-4bf7-a100-26d84a289eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 10. 14:43","title":"Befektetőkre vár a Heti Válasz főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szabadlábra helyeztek Berlinben hat férfit, akiket azzal a gyanúval vettek őrizetbe, hogy késes támadást tervezhettek a német fővárosban vasárnap rendezett nemzetközi félmaraton futóverseny nézői ellen – írta a BZ című berlini lap.","shortLead":"Szabadlábra helyeztek Berlinben hat férfit, akiket azzal a gyanúval vettek őrizetbe, hogy késes támadást tervezhettek...","id":"20180410_Megsem_terveztek_terrortamadast_Berlinben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436cc460-c138-42c5-9a14-613fc1eef783","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Megsem_terveztek_terrortamadast_Berlinben","timestamp":"2018. április. 10. 13:08","title":"Mégsem terveztek terrortámadást Berlinben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]