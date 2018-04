Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki. A szavak háborúja már megkezdődött.","shortLead":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki...","id":"20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985c76-35a6-4f73-94f1-a452751f78f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 11. 16:00","title":"Az oroszok lelövik Trump rakétáit? Szíriában szuperhatalmi összecsapás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a legfrissebb adatok a jegybanki alapítványok gazdálkodásáról.","shortLead":"Itt vannak a legfrissebb adatok a jegybanki alapítványok gazdálkodásáról.","id":"20180412_Mar_alig_van_allampapirja_Matolcsy_alapitvanyainak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258e4386-6fd1-4c1b-aadf-5908c62ad09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Mar_alig_van_allampapirja_Matolcsy_alapitvanyainak","timestamp":"2018. április. 12. 15:01","title":"Már alig van állampapírja Matolcsy alapítványainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4623fb1-c68a-4d23-98a5-6a3846ed145c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180413_Pachmann_uj_melypontja_a_ketharmad_miert_nem_megy_erovel_az_EUnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4623fb1-c68a-4d23-98a5-6a3846ed145c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bab712d-c3d1-4c08-8d9c-b665f6cc5521","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Pachmann_uj_melypontja_a_ketharmad_miert_nem_megy_erovel_az_EUnak","timestamp":"2018. április. 13. 11:30","title":"Pachmann új mélypontja: a kétharmad miért nem megy erővel az EU-nak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát, enni, inni, beszélni sem tudott többé. Most reményt kapott arra, hogy javul majd az életminősége.","shortLead":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát...","id":"20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e2764f-6a2a-40c0-a81c-a4a135f5b098","keywords":null,"link":"/elet/20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","timestamp":"2018. április. 11. 13:31","title":"Új alsó ajkat és állat növesztettek egy rákbeteg brit nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések bizonyítják – agyunk természetes állapota. Túlzásba vinni azért több ok miatt sem ajánlott.","shortLead":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések...","id":"20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52a73-2677-4d1a-8753-49cdb1381b74","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lélekben máshol – ezért hasznos az ábrándozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem együttműködni velük. Ezért olyan programokat indítottak, amelyekben mindkét fél megtalálhatja a számításait.","shortLead":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem...","id":"20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7b831-ff27-45f1-9eb1-855b398300be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","timestamp":"2018. április. 12. 13:15","title":"„Sok jó ötlet van Magyarországon is, de érdemes elhozni a külföldi példákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT). Megbízatásának lejárta után ez vette át a hágai Nemzetközi Törvényszék fennmaradó ügyeit.","shortLead":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ...","id":"20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e69958-5eac-437b-bf54-3edfc5e320d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","timestamp":"2018. április. 11. 16:20","title":"Visszavonták a Vojislav Seseljt felmentő ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","id":"20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa54aa-2c06-40fa-861e-ff8be4f5172d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","timestamp":"2018. április. 12. 14:16","title":"Szlovéniában és Horvátországban újít fel műemlékeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]