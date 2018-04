Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","shortLead":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","id":"20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f326e4b-059a-4b92-90ad-086ebbbcaa2b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","timestamp":"2018. április. 12. 13:20","title":"Kétszer megverték, mégis tartja helyét a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok esélyt azért nem lát a kizárásra, mert az EPP megosztott a kérdésben.","shortLead":"Sok esélyt azért nem lát a kizárásra, mert az EPP megosztott a kérdésben.","id":"20180411_A_Fidesz_kizarasat_fogja_kezdemenyezni_az_Europai_Neppartbol_egy_belga_EPkepviselo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527988b5-b33c-4a9e-a440-5e5ed27379d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_Fidesz_kizarasat_fogja_kezdemenyezni_az_Europai_Neppartbol_egy_belga_EPkepviselo","timestamp":"2018. április. 11. 13:40","title":"A Fidesz kizárását fogja kezdeményezni az Európai Néppártból egy belga EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT). Megbízatásának lejárta után ez vette át a hágai Nemzetközi Törvényszék fennmaradó ügyeit.","shortLead":"Emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte az ultranacionalista szerb politikust az ENSZ...","id":"20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e69958-5eac-437b-bf54-3edfc5e320d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_visszavontak_a_vojislav_seseljt_felmento_iteletet","timestamp":"2018. április. 11. 16:20","title":"Visszavonták a Vojislav Seseljt felmentő ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob piacra. A lábbelikbe ráadásul most egy NFC-chipet is beépítenek.","shortLead":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob...","id":"20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1011b7-6ca3-4b17-a7e6-b2653bd8863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Páronként 11 db műanyag palackot halásztatott ki az Adidas az óceánból azért, hogy megcsinálja új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8127d0e-68c7-4370-a7f3-da19465b225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tengerentúlon sem bírnak leállni a hobbivadászok. ","shortLead":"A tengerentúlon sem bírnak leállni a hobbivadászok. ","id":"20180411_Ez_a_buszke_vadasz_egy_teljes_farkascsaladot_irtott_ki_egyszerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8127d0e-68c7-4370-a7f3-da19465b225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04584d41-1205-401e-b3bf-b52695f8a8f0","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ez_a_buszke_vadasz_egy_teljes_farkascsaladot_irtott_ki_egyszerre","timestamp":"2018. április. 11. 15:02","title":"Ez a büszke vadász egy teljes farkascsaládot irtott ki egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","shortLead":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","id":"20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969bb545-2696-44a7-b7f4-4577bf153b61","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","timestamp":"2018. április. 12. 18:05","title":"Telepakolták kamerákkal a Kossuth teret és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","shortLead":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","id":"20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61889dbb-2ef0-47fd-b938-8c74409a1cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","timestamp":"2018. április. 12. 06:41","title":"A nap fotója: Nem úthiba, műemlék jellegű út az ókorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]