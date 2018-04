Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehűlni azért nem fog.","shortLead":"Lehűlni azért nem fog.","id":"20180415_Kellemetlen_idojarasra_kell_szamitani_a_het_elejen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc69411-b44a-417b-8f78-3951853f5134","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Kellemetlen_idojarasra_kell_szamitani_a_het_elejen","timestamp":"2018. április. 15. 11:19","title":"Kellemetlen időjárásra kell számítani a hét elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa022eb-57d7-454a-af28-928b28f8bb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos is megkapja a magáét.","shortLead":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos is megkapja a magáét.","id":"20180415_Indulatos_Facebookposzttal_bucsuzik_a_politikatol_Sallai_R_Benedek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa022eb-57d7-454a-af28-928b28f8bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056bf38-e010-43c4-a1dc-167c853db74f","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Indulatos_Facebookposzttal_bucsuzik_a_politikatol_Sallai_R_Benedek","timestamp":"2018. április. 15. 15:55","title":"Indulatos Facebook-poszttal búcsúzik a politikától Sallai R. Benedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180416_A_muszlimokkal_hergelo_Fidesz_allitja_mindent_megtesz_a_hatranyos_megkulonboztetes_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4be131-9d9d-452d-8984-035f61ab9527","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_muszlimokkal_hergelo_Fidesz_allitja_mindent_megtesz_a_hatranyos_megkulonboztetes_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 12:30","title":"A muszlimokkal hergelő Fidesz állítja: mindent megtesz a hátrányos megkülönböztetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056044dd-3fec-4708-8eb9-7d51025a9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20180417_15_eves_lany_tunt_el_a_XX_keruletbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056044dd-3fec-4708-8eb9-7d51025a9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137db47-11c2-4528-8922-370eff1acc34","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_15_eves_lany_tunt_el_a_XX_keruletbol","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"15 éves lány tűnt el a XX. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéséhez kötött tevékenységet végezzen.","shortLead":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy...","id":"20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3d1cb-5d7a-4fba-a456-ee03b620c214","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","timestamp":"2018. április. 16. 11:07","title":"A jegybank megtiltotta a Nedolgozz.hu tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695482dc-135f-4f62-b43a-ff6c5398e02e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai milliárdos annyira örült, hogy újra láthatja autóját, hogy tett is vele egy gyors kört a városban.","shortLead":"A kanadai milliárdos annyira örült, hogy újra láthatja autóját, hogy tett is vele egy gyors kört a városban.","id":"20180417_josh_cartu_ferrari_812_superfast_lanchid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695482dc-135f-4f62-b43a-ff6c5398e02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3599d9cc-4a47-4f68-82f4-5cce84603b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_josh_cartu_ferrari_812_superfast_lanchid","timestamp":"2018. április. 17. 08:21","title":"A nap fotója: Naplementében, a Lánchídnál is csodaszép Josh Cartu új Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része szoftveresen átveri a felhasználókat.","shortLead":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része...","id":"20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0f8f19-e058-42d5-914f-1dfbdb2b31ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","timestamp":"2018. április. 16. 07:02","title":"Androidos mobilt használ? Akkor jó eséllyel önt is becsapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]