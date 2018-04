Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg vannak számlálva.","shortLead":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg...","id":"20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898c239-de6b-4fe7-92c8-a48991a206d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","timestamp":"2018. április. 15. 10:14","title":"R.I.P.: lemondott a Google a Pixel telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök harci díszben.","shortLead":"A magyar miniszterelnök harci díszben.","id":"20180415_Igy_latja_Orban_Viktort_egy_holland_karikaturista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9199be6-e147-46e1-9dd7-cae1dc70119d","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Igy_latja_Orban_Viktort_egy_holland_karikaturista","timestamp":"2018. április. 15. 12:31","title":"Így látja Orbán Viktort egy holland karikaturista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d277e9c-7e54-4d19-bd9e-f0993dcfa84e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","timestamp":"2018. április. 14. 18:27","title":"Itt a Kossuth téri tüntetés szónokainak névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968db890-6c35-4258-98bb-5472656ad6df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy Ádám megszerezte első gólját az olasz labdarúgó-bajnokságban: a Bologna középpályása a 32. forduló vasárnapi játéknapján a Verona 2-0-s legyőzését biztosította be.","shortLead":"Nagy Ádám megszerezte első gólját az olasz labdarúgó-bajnokságban: a Bologna középpályása a 32. forduló vasárnapi...","id":"20180416_nagy_adam_gol_bologna_verona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=968db890-6c35-4258-98bb-5472656ad6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c067787-7484-4294-a078-8be0ec4952ff","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagy_adam_gol_bologna_verona","timestamp":"2018. április. 16. 11:48","title":"Első gólját lőtte a Bolognában Nagy Ádám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2790ff9-7a85-43bb-980f-b4f0c4f38cfa","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által megkérdezettek tapasztalata azt mutatja, hogy a mókuskerékből kicsit kiszálló, gyerekező apák hosszú távon megerősíthetik a családot. Sorozatunk harmadik részében Szendrei-Berta Zsófi és Berta Gergő mesélnek családi életükről. ","shortLead":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által...","id":"20180415_Milyen_az_amikor_egy_anya_semmit_sem_csinal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2790ff9-7a85-43bb-980f-b4f0c4f38cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c92ea7-0a9a-49eb-910d-c5330a81be07","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180415_Milyen_az_amikor_egy_anya_semmit_sem_csinal","timestamp":"2018. április. 15. 19:15","title":"Milyen az, amikor egy anya „semmit sem csinál”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elvileg elkezdődhetne nemsokára az észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése. Budapest és Tapolca között a beruházás után is változatlan maradna a menetidő, de Balatonfüredről már hamarabb elérhető lenne vonattal Budapest az elképzelések szerint.","shortLead":"Elvileg elkezdődhetne nemsokára az észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése. Budapest és Tapolca között a beruházás...","id":"20180416_egy_ora_40_percre_alatt_erne_fel_a_vonat_balatonfuredrol_budapestre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11efb0-bc9a-42f9-a3c6-e83d6bae9a43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_egy_ora_40_percre_alatt_erne_fel_a_vonat_balatonfuredrol_budapestre","timestamp":"2018. április. 16. 05:57","title":"1 óra 40 perc alatt érne fel a vonat Balatonfüredről Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]