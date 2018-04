Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.","shortLead":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak...","id":"20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640e4ac-706b-4f11-8993-71af8e46e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","timestamp":"2018. április. 14. 15:22","title":"Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz, a fiatalok tömegesen költöznének külföldre, és újra előkerült a Heineken vörös csillaga is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lassan körvonalazódnak csak a negyedik Orbán-kormány tervei. Megszűnt a Magyar Nemzet, a falvakban tarolt a Fidesz...","id":"20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec74264-c0d1-4940-9b90-073b1286e4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180415_Es_akkor_Simicska_mar_megtudta_mihez_kezd_a_Fidesz_az_ujabb_ketharmaddal","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"És akkor Simicska már megtudta, mihez kezd a Fidesz az újabb kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka- és a modell-listát is a VW vezeti a lopásoknál. Tavaly a használt autós behozatalt rögzítő listán az első négyből kettő Volkswagen volt.","shortLead":"A márka- és a modell-listát is a VW vezeti a lopásoknál. Tavaly a használt autós behozatalt rögzítő listán az első...","id":"20180416_Passat_Focus_BMW_X5__mi_mast_vinnenek_az_autotolvajok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a555efe-25c8-4345-b004-3201157a2a9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_Passat_Focus_BMW_X5__mi_mast_vinnenek_az_autotolvajok","timestamp":"2018. április. 16. 11:22","title":"Passat, Focus, BMW X5 – mi mást vinnének az autótolvajok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f36b12-09bd-46f7-af4c-a56c700dc4e2","c_author":"","category":"kkv","description":"Nagy tömeget vonzott az amszterdami temetkezési vásáron bemutatott öngyilkosság-gondola, a Sarco. A 3D-s nyomtatóval készített eszköz egy gombnyomásra megtelik nitrogénnel, így a halni vágyó személy viszonylag zökkenőmentesen jut át az árnyékvilágba. A találmány igencsak megosztotta a látogatókat.","shortLead":"Nagy tömeget vonzott az amszterdami temetkezési vásáron bemutatott öngyilkosság-gondola, a Sarco. A 3D-s nyomtatóval...","id":"20180415_Vihart_kavart_az_amszterdami_temeteskiallitason_az_ongyilkossagautomata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f36b12-09bd-46f7-af4c-a56c700dc4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91479727-9c1a-4f5b-b4f5-04e5e050cf18","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Vihart_kavart_az_amszterdami_temeteskiallitason_az_ongyilkossagautomata","timestamp":"2018. április. 15. 17:57","title":"Vihart kavart az amszterdami temetkezési kiállításon az „öngyilkosság-automata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni.","shortLead":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos...","id":"20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f0421-533d-48be-82d1-78b97d479cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","timestamp":"2018. április. 15. 08:21","title":"A svédek megcsinálták az utat, ami nagy lökést adhat az elektromos autók terjedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","shortLead":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","id":"20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e21791-2e77-45d1-bc6f-d037823c853f","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","timestamp":"2018. április. 15. 11:38","title":"Még mindig komoly bajok vannak a fővárosi taxisoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]