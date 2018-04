Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is sejtjük, de a bátorság és a megértés megvan bennünk.","shortLead":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is...","id":"20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adef6f-99d8-4e8c-9d5e-35ba60684396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","timestamp":"2018. április. 15. 20:15","title":"Így tudunk segíteni a traumát átélteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugati integráció folytatása mellett síkra szálló Milo Gyukanovics nyerte meg a montenegrói elnökválasztást. A politikus, aki már miniszterelnökként, illetve államfőként is állt már a volt jugoszláv tagköztársaság élén, az első fordulóban diadalmaskodott. ","shortLead":"A nyugati integráció folytatása mellett síkra szálló Milo Gyukanovics nyerte meg a montenegrói elnökválasztást...","id":"20180415_Nyugatparti_gyozelem_Montenegroban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0c7643-4236-4396-af07-a463e074d642","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Nyugatparti_gyozelem_Montenegroban","timestamp":"2018. április. 15. 21:51","title":"Nyugatpárti győzelem Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36968eca-5a5e-40c9-afb5-a6a4dec27ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"James Comey egy interjúban egyebek mellett azt állította, hogy Trump úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról. ","shortLead":"James Comey egy interjúban egyebek mellett azt állította, hogy Trump úgy beszél a nőkről, mint húsdarabokról. ","id":"20180416_trump_moralisan_alkalmatlan_az_elnoksegre_a_kirugott_fbi_igazgato_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36968eca-5a5e-40c9-afb5-a6a4dec27ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c19677f-d941-44dd-a5a5-d0241e6dacab","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_trump_moralisan_alkalmatlan_az_elnoksegre_a_kirugott_fbi_igazgato_szerint","timestamp":"2018. április. 16. 06:19","title":"Trump morálisan alkalmatlan az elnökségre a kirúgott FBI-igazgató szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffef3c1-4593-4365-8ccd-1d88552235a2","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Élénk az érdeklődés a lakáshitelek iránt, de érdemes alaposan megfontolni a döntést.","shortLead":"Élénk az érdeklődés a lakáshitelek iránt, de érdemes alaposan megfontolni a döntést.","id":"20180416_Nem_akarja_megegetni_magat_egy_lakashitellel_Mutatjuk_a_megoldasokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ffef3c1-4593-4365-8ccd-1d88552235a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcc939-144e-4168-8e90-80feec91a51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Nem_akarja_megegetni_magat_egy_lakashitellel_Mutatjuk_a_megoldasokat","timestamp":"2018. április. 16. 07:45","title":"Nem akarja megégetni magát egy lakáshitellel? Mutatjuk a megoldásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","shortLead":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","id":"20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66bd5e4-fad0-4682-8b37-f07ec591c397","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","timestamp":"2018. április. 17. 08:39","title":"Nem hiszik el, mivel bizonyítja a kormánypropaganda, hogy Soros szervezte a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőlnek be a magyar felhasználók annak a Facebookon terjedő, igen komoly átverésnek, amely azt ígéri: mindössze három betű beírásával kideríthető, biztonságban van-e az illető fiókja, ahhoz hozzáfértek-e valaha illetéktelenek. ","shortLead":"Sorra dőlnek be a magyar felhasználók annak a Facebookon terjedő, igen komoly átverésnek, amely azt ígéri: mindössze...","id":"20180416_facebook_atveres_bff_ellenorzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d763fe4-f1f1-4cff-90e9-1de8a0991bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_facebook_atveres_bff_ellenorzes","timestamp":"2018. április. 16. 08:03","title":"Nehogy beírja ezt a 3 betűt a Facebookra, óriási átverés az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet. ","shortLead":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt...","id":"20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e74cf4-3bac-4902-b61f-90efca79cb3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 09:32","title":"Ahol a panel négyzetmétere 450 ezer – ezeket az ingatlanokat keresik most a vevők Budapest egyik legfelkapottabb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend szerinti átalakítását próbálja meg elérni – véli Rajmon Balázs többek között a Hunvald-per egykori bírája, aki szerint eközben a bírósági rendszer minden szempontból elképesztően elmaradott.","shortLead":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend...","id":"20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54e1d-fc3a-4bba-99f9-39448ca3fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","timestamp":"2018. április. 16. 06:30","title":"Rajmon Balázs: A bírói vezetői kinevezések ma főleg lojalitás alapján dőlnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]