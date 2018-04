Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan feldobja a napját!","shortLead":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan...","id":"20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22037a51-672f-4cd1-8a9f-c6c0f9e03dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","timestamp":"2018. április. 17. 11:09","title":"„Hogyan éljünk túl derűvel, játékkal, röhögéssel?” – itt a Supernem új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem akarnak politikai harcot vívni Magyarországgal, de a nyelvtörvényre vonatkozó követeléseket nem hajlandók teljesíteni. ","shortLead":"Nem akarnak politikai harcot vívni Magyarországgal, de a nyelvtörvényre vonatkozó követeléseket nem hajlandók...","id":"20180417_Ukrajna_uzent_Budapestnek_nem_teljesitik_az_esszerutlen_koveteleseket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129db192-478e-4556-9169-67d1427a79f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Ukrajna_uzent_Budapestnek_nem_teljesitik_az_esszerutlen_koveteleseket","timestamp":"2018. április. 17. 20:21","title":"Ukrajna üzent Budapestnek: nem teljesítik az \"ésszerűtlen követeléseket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz tűzvédelmi felügyelő szerint vélhetően az épület játszóházában keletkezett rövidzárlat miatt történt a tragédia. ","shortLead":"Az orosz tűzvédelmi felügyelő szerint vélhetően az épület játszóházában keletkezett rövidzárlat miatt történt...","id":"20180417_Megvan_mi_okozhatta_a_64_ember_halalat_kovetelo_orosz_plazatuzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4d3b7a-31a0-40c6-a3e7-d31065fd62ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Megvan_mi_okozhatta_a_64_ember_halalat_kovetelo_orosz_plazatuzet","timestamp":"2018. április. 17. 17:34","title":"Megvan, mi okozhatta a 64 ember halálát követelő orosz plázatüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedvező gazdasági kilátásokat, de annál aggasztóbb jogi környezetet vázoltak fel a Magyarországon működő német cégek a Kamara éves felmérésében. Amíg mi a legjobb célpontnak hisszük az országot, az ő szemükben csak a tizedik a régió húsz országa között.","shortLead":"Kedvező gazdasági kilátásokat, de annál aggasztóbb jogi környezetet vázoltak fel a Magyarországon működő német cégek...","id":"20180417_Aggasztja_a_nemet_befektetoket_a_magyarorszagi_korrupcio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cce06a-e395-4f01-bab1-3a3ab1803d02","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Aggasztja_a_nemet_befektetoket_a_magyarorszagi_korrupcio","timestamp":"2018. április. 17. 16:14","title":"Aggasztja a német befektetőket a magyarországi korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 1,5 százalékos Riska tejről van szó. ","shortLead":"A 1,5 százalékos Riska tejről van szó. ","id":"20180416_Visszahiv_egy_tejet_a_Tesco","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45885def-1c8c-45a0-a36b-3f2affc1b458","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Visszahiv_egy_tejet_a_Tesco","timestamp":"2018. április. 16. 20:18","title":"Visszahív egy tejet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy percet kellett volna kibírnia a csapatnak kapott gól nélkül.","shortLead":"Négy percet kellett volna kibírnia a csapatnak kapott gól nélkül.","id":"20180416_megint_egy_legiost_tett_meg_bunbaknak_a_felcsut_edzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385b62-5dba-4f75-8836-82b34360150f","keywords":null,"link":"/sport/20180416_megint_egy_legiost_tett_meg_bunbaknak_a_felcsut_edzoje","timestamp":"2018. április. 16. 10:58","title":"Megint egy légióst tett meg bűnbaknak a Felcsút edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi felszólalásában élesen bírálta a Brüsszelt hibáztató, illiberális politikával operáló kormányokat.","shortLead":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi...","id":"20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b16a0-6530-474c-a24b-f3d483fdb51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","timestamp":"2018. április. 17. 10:06","title":"A magyar kormánynak is üzent az EP-ből Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]