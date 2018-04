Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft. A gyűjtőautóik leromlott állapotára hivatkoznak.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatást az általa ellátott településeken a Zöld Híd B. I. G. G. Nonprofit Kft...","id":"20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a114f7d-870a-4675-bce6-811c5fb02dc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_99_telepulesen_maradhat_el_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. április. 16. 09:03","title":"99 településen maradhat el a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff9055-6ae8-461b-9cf1-ed6aa0c6a2bb","c_author":"Magyar Fanni","category":"kultura","description":"A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) Magyarország egyetlen olyan szervezete, amely a pályakezdő művészek és elméleti szakemberek szakmai integrációját tekinti elsődleges feladatának. A művészeti újratermelés szempontjából pótolhatatlan szerepet betöltő, több száz fős tagságú és nagy múltú egyesületet mára a megszűnés veszélye fenyegeti.","shortLead":"A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) Magyarország egyetlen olyan szervezete, amely a pályakezdő művészek és...","id":"20180416_Megszunes_fenyegeti_a_Fiatal_Kepzomuveszek_Studioja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ff9055-6ae8-461b-9cf1-ed6aa0c6a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6974d1e1-ad50-4aa1-b08d-50211bef95a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megszunes_fenyegeti_a_Fiatal_Kepzomuveszek_Studioja","timestamp":"2018. április. 16. 13:27","title":"Megszűnés fenyegeti a Fiatal Képzőművészek Stúdióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, csalás helyett szerinte inkább tudatlanságról volt szó sok helyen, de az számára is érthetetlen, hogy miért adtak több helyen a nemzetiségi listás szavazólapok mellé pártlistásat is. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, csalás helyett szerinte inkább tudatlanságról volt szó sok helyen, de...","id":"20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolkozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa2155d-fba8-4bab-a41c-0186cdc62e86","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolkozik","timestamp":"2018. április. 17. 01:10","title":"Pálffy Ilona a választás óta a lemondásán gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","shortLead":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","id":"20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8dbd6-f1e7-4131-8f0d-e80b19836383","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","timestamp":"2018. április. 16. 18:26","title":"Gyöngyösön megdőlt ma a hajnali melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai alapján úgy tűnik, sokan ragadtak a mostaninál rosszabb feltételekkel törleszthető lakáshitelekben.","shortLead":"A KSH adatai alapján úgy tűnik, sokan ragadtak a mostaninál rosszabb feltételekkel törleszthető lakáshitelekben.","id":"20180417_A_legkedvezotlenebb_hitelfeltetekkel_biroknak_a_legnehezebb_a_hitelkivaltas__ez_az_oka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3524741c-025a-4c5f-955f-238ce7262b0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_A_legkedvezotlenebb_hitelfeltetekkel_biroknak_a_legnehezebb_a_hitelkivaltas__ez_az_oka","timestamp":"2018. április. 17. 13:34","title":"A legkedvezőtlenebb hitelfeltétekkel bíróknak a legnehezebb a hitelkiváltás – ez az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","shortLead":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","id":"20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66bd5e4-fad0-4682-8b37-f07ec591c397","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","timestamp":"2018. április. 17. 08:39","title":"Nem hiszik el, mivel bizonyítja a kormánypropaganda, hogy Soros szervezte a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96779e6c-67c8-4ce3-8243-16eb4461ce65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél az, hogy minél hamarabb rendkívüli tisztújítást lehessen tartani.","shortLead":"A cél az, hogy minél hamarabb rendkívüli tisztújítást lehessen tartani.","id":"20180417_Az_LMPelnokseg_ujabb_ket_tagja_mondott_le","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96779e6c-67c8-4ce3-8243-16eb4461ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dda191-be60-48b9-85d2-71aa8e0bc2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_LMPelnokseg_ujabb_ket_tagja_mondott_le","timestamp":"2018. április. 17. 07:17","title":"Az LMP-elnökség újabb két tagja mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdték Oroszországban a Telegram nevű üzenetküldő szolgáltatás hozzáférésének a blokkolását miután az üzemeltető cég az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) követelése, majd az ezt jogosnak minősítő bírósági döntés ellenére sem szolgáltatta ki a felhasználók kommunikációjának dekódolási kulcsait a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB). ","shortLead":"Megkezdték Oroszországban a Telegram nevű üzenetküldő szolgáltatás hozzáférésének a blokkolását miután az üzemeltető...","id":"20180416_Orosz_internetblokkolas__a_Telegram_miatt_az_Amazon_is_bukik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31037736-02cb-4391-aa41-e70f5b036058","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Orosz_internetblokkolas__a_Telegram_miatt_az_Amazon_is_bukik","timestamp":"2018. április. 16. 20:11","title":"Orosz internetblokkolás – a Telegram miatt az Amazon is bukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]