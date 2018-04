Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","shortLead":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","id":"20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8577268-9ff1-43c5-af31-115c7b93bd10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","timestamp":"2018. április. 18. 16:23","title":"A BMW-nél is vége a tradicionális, mutatós műszereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf9aca7-332c-47c1-9044-6bc83352706a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih szerint ez akkor sem káros mennyiség, ha valaki sokat eszik belőlük. ","shortLead":"A Nébih szerint ez akkor sem káros mennyiség, ha valaki sokat eszik belőlük. ","id":"20180417_Arzent_talaltak_a_rizsekben_es_a_puffasztott_rizsszeletekben_a_tudatos_vasarlok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf9aca7-332c-47c1-9044-6bc83352706a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415fd90a-e52e-460b-b397-9686d2ac499d","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Arzent_talaltak_a_rizsekben_es_a_puffasztott_rizsszeletekben_a_tudatos_vasarlok","timestamp":"2018. április. 17. 12:25","title":"Arzént találtak a rizsekben és a puffasztott rizsszeletekben a tudatos vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a1feb7-d989-4e4d-a515-70a5e0a44bec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Párisi Nagyáruház épületében jövő hét végén nyit az Andrássy Élményközpont.","shortLead":"A Párisi Nagyáruház épületében jövő hét végén nyit az Andrássy Élményközpont.","id":"20180418_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszotere_nyit_a_bedolt_Alexandra_helyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a1feb7-d989-4e4d-a515-70a5e0a44bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e9589-3fc4-4fd3-bbcb-d433b76f7a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszotere_nyit_a_bedolt_Alexandra_helyen","timestamp":"2018. április. 18. 11:09","title":"A világ legmodernebb tudományos játszótere nyílik a bedőlt Alexandra helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","shortLead":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","id":"20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f7917-6815-4a54-8500-b18e4094a385","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","timestamp":"2018. április. 18. 13:41","title":"Kétmilliárd forintot költene az MLSZ ruházatra és cipőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea891fb-d789-43b7-9795-8eabf90f83ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új áruhitelt vagy személyi kölcsönt igénylők harmada még a korábbi hitelét sem fizette vissza, 14 százalékuk pedig éppen, hogy túl van egy nagyobb tartozáson – a jegybank friss adatai szerint. Csúcsra járatják a hitelkártyákat is, 7 éve nem volt belőlük ennyi forgalomban – derült ki az RTL Klub híradásából.","shortLead":"Az új áruhitelt vagy személyi kölcsönt igénylők harmada még a korábbi hitelét sem fizette vissza, 14 százalékuk pedig...","id":"20180417_Ismet_halmozni_kezdtek_adossagaikat_a_csaladok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea891fb-d789-43b7-9795-8eabf90f83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9503e85-7839-4d1b-8b25-38595256870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Ismet_halmozni_kezdtek_adossagaikat_a_csaladok","timestamp":"2018. április. 17. 09:37","title":"Ismét halmozni kezdték adósságaikat a családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946d03c5-8199-4884-9c8b-59e344647cce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Konkrét számot nem közöltek, csak annyit, hogy a leépítés a menedzsmentet is érinti.","shortLead":"Konkrét számot nem közöltek, csak annyit, hogy a leépítés a menedzsmentet is érinti.","id":"20180417_csoportos_letszamleepites_a_hirtvben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946d03c5-8199-4884-9c8b-59e344647cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d5503-9c63-4b57-96f4-0c868c22fa2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_csoportos_letszamleepites_a_hirtvben","timestamp":"2018. április. 17. 16:58","title":"Csoportos létszámleépítés a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe a filmjeiket reklámozni. Ott azonban azonnal politikai menedékjogot kértek az osztrák főváros amerikai követségén. 1999-ben térhettek vissza Dél-Koreába.","shortLead":"Csoi Un Hi és filmrendező férje nyolc év raboskodás után el tudták érni Kim Dzsong Ilnél, hogy engedje el őket Bécsbe...","id":"20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f376e3-ec0a-4a3f-bc86-4b0ba7f0ecab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29105a24-7e34-475c-bbb3-8436cc9a5bf8","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_meghalt_a_delkoreai_szineszno_akit_elraboltatott_kim_dzsong_Il","timestamp":"2018. április. 17. 16:37","title":"Meghalt a dél-koreai színésznő, akit elraboltatott Kim Dzsong Il","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]