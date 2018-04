Nemcsak a kínálat, a kereslet is jelentős a XIII. kerületben, melyet egyre inkább a lakáshitelek hajtanak, melyeket mindenki kihasznál, aki tud. Újépítésűekre és a használt ingatlanokra egyaránt számottevő az igény, utóbbiak esetében elsősorban a 45 négyzetméteres 1,5-2 szobástól a 60 négyzetméter feletti többszobásokig keresik a lakásokat az emberek. A kerületen belül leginkább Újlipótváros vonzó a vevők számára, a jobb infrastruktúra miatt. Ezen a részen a lakások négyzetméterára 100-150 ezer forinttal magasabb.

A kerületben az ár határolja be elsősorban a keresletet: kisméretű lakások iránt 25 millió forintig, míg a nagyobbak iránt 30-40 millió forintig érdeklődnek leginkább a vevők. Ez a kisebbeknél 490-520 ezres, míg a nagyoknál 420-450 ezres négyzetméterárat jelent. A kisebb lakásokat lényegesen könnyebb eladni, azon egyszerű oknál fogva, hogy ezeknek alacsonyabb a vételára - jegyezte meg a szakértő. Az újépítésűeknél a négyzetméterárak kislakások esetén 650 ezer forintnál indulnak, míg nagyméretű ingatlanok négyzetméterét 570 ezerért lehet eladni.

A Balla Ingatlan szakértőinek tapasztalatai szerint mára az áremelkedés megállt, csak az újépítésűeknél érezhető 8-10 százalékos drágulás, ami 1-3 millió forintos pluszt jelent a tavalyi árakhoz képest. Ezt az árnövekedést elsősorban az építőanyagok árának emelkedése, valamint a munkaerőhiány okozza, de az is közrejátszik benne, hogy egyre több fejlesztés jut el befejezéshez közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint a tervezőasztalon lévők. A hirdetési ár (irányár) és a valós eladási ár között egyre kisebb a különbség, vagy egyáltalán nincs is.

A használt lakások piacán sem jellemzők most a nagy alkuk. Igaz, hogy a vevők egyre inkább és egyre többet próbálnak alkudni - akár 20 százalékos árcsökentési igényt is jeleznek az eladó felé -, ez azonban a szakértők szerint nem működik. Jelenleg az alku mértéke legfeljebb az 5 százalékot éri el, de sokszor csak néhány százezer forintot lehet lealkudni a hirdetési árból.

A piacon most a fiatalok, idősek és családok is aktívak, akadnak közöttük készpénzes vevők és nagy számban hitelre vásárolók, de gyakran találkozni külföldiekkel, főleg ázsiai vevőkkel. Ami a befektetőket illeti, ők is jelen vannak, de azok a felújítandó, jó házban lévő lakások, melyeket korábban kerestek, mára vagy elfogytak a kerületben, vagy túl magas áron kínálják őket.

A kiadásra vásárlás sem annyira jellemző a használt lakásoknál. Ilyen célra is inkább új vagy újszerű lakásokat vesznek most a befektetők. A kisebb, újszerű lakásokat 120-175 ezer forintért lehet kiadni, míg a nagyobbakat 180-190 ezer forintért. Azt, hogy pontosan mennyiért vesznek ki egy lakást, a felújítottság, a bútorozottság és gépekkel való ellátottság határozza meg.

Ami a kerületi ingatlanpiac közeljövőjét illeti, a szakértő abban bízik, hogy az árak már nem emelkednek tovább. Azért reméli ezt, mert az ingatlanvásárlók ugyan szeretik a XIII. kerületet, de ha a mostaninál is magasabbra kúsznak az árak, akkor valószínűleg egy kerülettel kijjebb fognak már nézelődni.