[{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti a pénzembereket: óvatosan kell közelíteni biotechnológiához és génterápiához, mert ha túl hamar meggyógyulnak az emberek, nem lesz kit kezelni, így nem térül meg a befektetés.","shortLead":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti...","id":"20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508af01-0710-4099-9168-5c711d117cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","timestamp":"2018. április. 24. 08:03","title":"Kimondták: nem jó üzlet az embereket meggyógyítani, több pénzt hoz, ha sokáig kezelik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi alpolgármesterének szavaznának majd bizalmat. ","shortLead":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi...","id":"20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff68ad0-d8a6-405e-b22a-90f995c6e23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","timestamp":"2018. április. 24. 10:47","title":"Mészáros Lőrinc egy másik Mészárost akar a maga helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b54b9e-3bc9-4515-ab80-1fe5b4f73958","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Alig egy hónapon belül 13 közbeszerzést bonyolított le egy Békés megyei alapítvány, amelyet éveken át Simonka György fideszes parlamenti képviselő rokonai és barátai vezettek. Korábban is százmilliókról döntött, most is ebben a nagyságrendben fog, székhelye mégis egy lerobbant és elhagyottnak tűnő bódé.","shortLead":"Alig egy hónapon belül 13 közbeszerzést bonyolított le egy Békés megyei alapítvány, amelyet éveken át Simonka György...","id":"20180423_bekes_megye_alapitvany_simonka_gyorgy_nagy_nora_efop_tamop_butik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b54b9e-3bc9-4515-ab80-1fe5b4f73958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291e0e1-2d6d-47cf-bf34-c9848ee52334","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_bekes_megye_alapitvany_simonka_gyorgy_nagy_nora_efop_tamop_butik","timestamp":"2018. április. 23. 11:45","title":"Százmilliókat költhet el Békésben egy lepukkant bódéba bejegyzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. A Vasas legendáját szív- és emésztőrendszeri problémák miatt kezelték.","shortLead":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. ","shortLead":"A hétfői nap még kritikus, mert az ebola átlagos lappangási ideje 8-10 nap, de a szakemberek szerint eddig semmi nem...","id":"20180423_Tovabbra_is_tunetmentes_a_magyar_aki_ebolavirusos_tuvel_szurta_meg_magat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4184cbda-4bd8-4bbc-8632-1c08a89086b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Tovabbra_is_tunetmentes_a_magyar_aki_ebolavirusos_tuvel_szurta_meg_magat","timestamp":"2018. április. 23. 15:08","title":"Továbbra is tünetmentes a magyar, aki ebolavírusos tűvel szúrta meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","shortLead":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","id":"20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038e10d2-43bf-4e47-9b64-4db6b7cb4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2018. április. 23. 08:54","title":"Tagad Gyárfás Tamás állítólagos zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a038848-2ae4-4cd8-8e2b-510d9b60c769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnézték, milyen volt gyereknek lenni 2017-ben. ","shortLead":"Megnézték, milyen volt gyereknek lenni 2017-ben. A vonatkozó rendelet értelmében a közösségi oldal üzemeltetői most minden egyes felhasználótól külön-külön kérnek kifejezett hozzájárulást mindenféle adatok kezeléséhez. Vigyázzon, mire nyom, válaszai ugyanis jelentősen befolyásolják saját Facebook-fiókja funkciónak további működését.","shortLead":"A Facebook megkezdte rendszere hozzáigazítását az egy hónap múlva hatályba lépő uniós adatvédelmi szabályokhoz...","id":"20180423_facebook_gdpr_adatkezeles_beallitas_figyelmeztetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8cfb11-c13b-4958-af45-186655813bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_facebook_gdpr_adatkezeles_beallitas_figyelmeztetes","timestamp":"2018. április. 23. 07:02","title":"Ezekbe kell beleegyeznie, ha ezután is használni szeretné a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]