[{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A briteknél van egy közlekedési szabály, ami bizonyos esetben igen rugalmasan értelmezhető. Ez pedig nagyon sok pénzbe kerülhet a sofőrnek.","shortLead":"A briteknél van egy közlekedési szabály, ami bizonyos esetben igen rugalmasan értelmezhető. Ez pedig nagyon sok pénzbe...","id":"20180426_napsutes_napszemuveg_vezetes_anglia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8ff5c5-addf-455b-9648-15400e0dc60b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_napsutes_napszemuveg_vezetes_anglia","timestamp":"2018. április. 26. 15:31","title":"Akár 900 ezer forintos büntetés napszemüvegben vezetésért – jogos vagy nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem kapnak a budapestiek, hiszen mindent kihúztak a tervekből, ami a megújításon túl fejlődést jelenthetett volna.","shortLead":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem...","id":"20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57710981-1bca-471a-8cb5-958f708897d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"Rengeteg bosszúsággal jár és nagyon sokáig tart majd a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05adcf2-729e-4646-a524-084c229e787a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület korábban egy klub volt, de már rég bezárták, és azóta raktárként használták. A környékbeliek szerint sokszor jártak oda fiatalok a klub bezárása után is.","shortLead":"Az épület korábban egy klub volt, de már rég bezárták, és azóta raktárként használták. A környékbeliek szerint sokszor...","id":"20180424_felgyujthattak_az_egykori_egri_klubhazat_felvetel_van_ket_menekulo_fiatalrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e05adcf2-729e-4646-a524-084c229e787a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68edd723-8ac6-4aeb-8ba8-60723c0e572b","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_felgyujthattak_az_egykori_egri_klubhazat_felvetel_van_ket_menekulo_fiatalrol","timestamp":"2018. április. 24. 20:10","title":"Felgyújthatták az egykori egri klubházat, felvétel van két menekülő fiatalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Át kell írni az átláthatóságról szóló törvényt.","shortLead":"Át kell írni az átláthatóságról szóló törvényt.","id":"20180426_Az_Alkotmanybirosag_sem_engedne_hogy_titkoljak_kiket_tamogatnak_az_MNB_alapitvanyai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f73798-b7dd-42cb-92af-0c8742072337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Az_Alkotmanybirosag_sem_engedne_hogy_titkoljak_kiket_tamogatnak_az_MNB_alapitvanyai","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Az Alkotmánybíróság sem engedné, hogy titkolják, kiket támogatnak az MNB alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni. A Párbeszéd EP-képviselőjével arról beszéltünk, hogy hogy képzeli el az ellenzék megújulását alulról szerveződve, kis közösségeket alakítva, mit gondol a parlamenti bojkottról, és azt is elmondta, mit tanult meg a Jobbikról, amikor mellettük ült a parlamentben. ","shortLead":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni...","id":"20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17439a7-d52e-484a-896f-d601ea97291e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","timestamp":"2018. április. 26. 06:30","title":"Jávor Benedek: „Ne udvariaskodjunk, katasztrófa van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti a belső piacot – közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos egy brüsszeli konferencián.","shortLead":"Az élelmiszerek kettős minőségére megoldást kell találni, az ugyanis aláássa az állampolgárok bizalmát, és gyengíti...","id":"20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75054a-7d0f-4e86-87bb-542ed2f15995","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Navracsics_Europaban_nem_lehetnek_masodosztalyu_fogyasztok","timestamp":"2018. április. 25. 16:09","title":"Navracsics: Európában nem lehetnek másodosztályú fogyasztók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","shortLead":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","id":"20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2fb230-f407-4a1f-a6b1-1da4dd2e1a06","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","timestamp":"2018. április. 26. 12:59","title":"Folytatódik a vásárhelyi közgyűlés-mizéria: egy nap, három ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","shortLead":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","id":"20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb84ca6-f5bd-436b-b605-9fe8b2331e07","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","timestamp":"2018. április. 25. 10:43","title":"Ártatlannak vallja magát a bőnyi rendőrgyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]