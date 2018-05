Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96268aba-e08c-4346-9410-0ac675f1da86","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 19:55","title":"Ilyen áprilist még nem láttak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja, milyen alkalmazások futnak a rendszerben – állítja a Sophos kiberbiztosági cég.","shortLead":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja...","id":"20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d94f73-5d6d-4e37-bd58-4c6b6abd65f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","timestamp":"2018. május. 01. 07:02","title":"Egy hónapban 7 munkanap megy el egy cégnél azzal, hogy helyrehozzák a vírusos számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","shortLead":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","id":"20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0cbd57-4816-4527-b8db-b1aff0aaef75","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","timestamp":"2018. május. 01. 10:02","title":"Férjével együtt hunyt el Judith Leiber, a magyar származású táskadizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton. Egy 22 éves lányt a roncs alól húztak ki, már nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton...","id":"20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d4b0e8-af4d-4670-80cf-b7a8b0d64f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","timestamp":"2018. május. 01. 21:25","title":"Feladta magát a balesetet okozó sofőr, akit kutyával kerestek a karambol után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos betartani a viharjelzésre vonatkozó szabályokat, mert nagyon gyorsan kialakulhat vészhelyzet, ha valaki óvatlan. ","shortLead":"Több vízi jármű felborult hétfő délután a Balatonon a rendőrség keddi beszámolója szerint. Ismét felhívták a figyelmet...","id":"20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b98645-d0b3-4909-8aaa-a95cd246e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bbbac-09a0-45f0-9700-fd0f6f06de97","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_felborult_egy_vitorlas_a_balatonon_harom_ember_vizbe_esett","timestamp":"2018. május. 01. 15:44","title":"Felborult egy vitorlás a Balatonon, három ember vízbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal próbálkoznak.","shortLead":"A Facebook már eddig is harcolt az álhírek ellen, de az a harc nem volt túl sikeres. Most két újabb dologgal...","id":"20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14459771-79f4-47ce-a4a4-365f6ffd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec6efc-8648-4558-9c1d-7090c9e0b4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_alhirek_elleni_kuzdelem_hirfolyam","timestamp":"2018. május. 01. 19:03","title":"Látta már a Facebook miniatűr bejegyzéseit? Vigyázzon velük, nem véletlenül olyan kicsik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f5b68d-3419-4af7-a16b-32a3bda1c2c3","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elindult a szezon a strandokon, de még mindig hirdetésekben keresnek szakácsokat, felszolgálókat, pultosokat, konyhai kisegítőket a büfékbe. Akinek van szakképzettsége és tapasztalata, már rég külföldön vállalt munkát, a magyarországi fizetés többszöröséért. Maradtak a diákok és a kisgyermekes anyák. Velük azonban a büfések szerint nem könnyű.","shortLead":"Elindult a szezon a strandokon, de még mindig hirdetésekben keresnek szakácsokat, felszolgálókat, pultosokat, konyhai...","id":"20180502_Legyen_ket_keze_laba_es_akarjon_dolgozni_nagy_bajban_a_strandbufesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f5b68d-3419-4af7-a16b-32a3bda1c2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7489f-d342-4694-9ec6-c8729aa4927b","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Legyen_ket_keze_laba_es_akarjon_dolgozni_nagy_bajban_a_strandbufesek","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"\"Legyen két keze, lába, és akarjon dolgozni\": nagy bajban a strandbüfések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99abeb5-6d91-4e80-ba64-5d5a774af09e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A berlini rendőrségtől azt közölték, hogy egyelőre mindent ellenőrzés alatt tartanak, nagyobb rendbontás eddig nem történt.","shortLead":"A berlini rendőrségtől azt közölték, hogy egyelőre mindent ellenőrzés alatt tartanak, nagyobb rendbontás eddig nem...","id":"20180501_tobb_mint_otezer_rendort_kuldtek_utcara_berlinben_nagyobb_balhe_eddig_nem_volt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c99abeb5-6d91-4e80-ba64-5d5a774af09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c62ef-ed19-4496-a559-9449b98b65de","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_tobb_mint_otezer_rendort_kuldtek_utcara_berlinben_nagyobb_balhe_eddig_nem_volt","timestamp":"2018. május. 01. 19:20","title":"Több mint ötezer rendőrt küldtek utcára Berlinben, nagyobb balhé eddig nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]