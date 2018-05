Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton. Egy 22 éves lányt a roncs alól húztak ki, már nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"Ittasan vezetett a fiatal dorogi férfi, a mikrobusz majdnem öt métert zuhant Bajóton, amikor megcsúszott az úton...","id":"20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3cbeb24-8a00-43f7-899d-35343d2100ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d4b0e8-af4d-4670-80cf-b7a8b0d64f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_feladta_magat_a_balesetet_okozo_sofort_akit_kutyaval_kerestek_a_karambol_utan","timestamp":"2018. május. 01. 21:25","title":"Feladta magát a balesetet okozó sofőr, akit kutyával kerestek a karambol után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi polgár” nevű szervezet követőinek száma. Utoljára a nácik idején hívták Németországot hivatalosan birodalomnak.","shortLead":"A német hatóságok szerint két év alatt nyolcvan százalékkal emelkedett meg a szélsőjobboldaliakat tömörítő „Birodalmi...","id":"20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4b14a16-1319-44e9-9a52-1e875f64a401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9d152-1b73-484d-8d02-6929b61110a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Aggasztoan_no_a_birodalmi_polgarok_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 13:34","title":"Aggasztóan nő a „birodalmi polgárok” száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","shortLead":"A párkapcsolati kötelék az alvásra is vonatkozik. ","id":"20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e39680d-b83b-4cd9-b2a4-310e29a53710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e9aacd-7ed3-4e16-9acb-b7529a5c11f9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180501_Ha_a_feleseg_boldog_mashogy_alszanak_a_parok","timestamp":"2018. május. 01. 12:15","title":"Ha a feleség boldog, máshogy alszanak a párok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a406bc65-36af-4624-84c4-7a9b2379d329","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bati-Rénov francia vállalat 15 éven át Romániában gyártott nyílászáró szerkezeteket. Igaz, a munka egy része zajlott csak Délkelet-Európában, a végső összeszerelést Franciaországban végezték. De most az összes tevékenység visszatért a nyugat-franciaországi Charente-Maritime megye Varaize nevű községébe. ","shortLead":"A Bati-Rénov francia vállalat 15 éven át Romániában gyártott nyílászáró szerkezeteket. Igaz, a munka egy része zajlott...","id":"20180502_Into_jel_az_olcso_munkaerore_epito_orszagoknak_hazavisznek_Romaniabol_egy_gyarat_a_franciak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a406bc65-36af-4624-84c4-7a9b2379d329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45727740-6b3e-4903-8bf2-e394d087f3f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Into_jel_az_olcso_munkaerore_epito_orszagoknak_hazavisznek_Romaniabol_egy_gyarat_a_franciak","timestamp":"2018. május. 02. 10:08","title":"Intő jel az olcsó munkaerőre építő országoknak: hazavisznek Romániából egy gyárat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai elnök szerint maradnak a katonák ebben az esetben is.","shortLead":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai...","id":"20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64776ce4-8bd8-4cf3-bd21-a42caf94dee1","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","timestamp":"2018. május. 02. 07:38","title":"Maradnak az amerikai katonák Dél-Koreában a békeszerződés aláírása után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyorsétterem-hálózat negyedéves forgalma és profitja a vártnál is nagyobb volt.\r

\r

","shortLead":"A gyorsétterem-hálózat negyedéves forgalma és profitja a vártnál is nagyobb volt.\r

\r

","id":"20180430_Nem_is_gondolta_a_McDonalds_hogy_ennyit_fog_keresni_rajtunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97f0b85-99db-46be-84fc-1dffdfbf6770","keywords":null,"link":"/kkv/20180430_Nem_is_gondolta_a_McDonalds_hogy_ennyit_fog_keresni_rajtunk","timestamp":"2018. április. 30. 17:29","title":"Nem is gondolta a McDonald's, hogy ennyit fog keresni rajtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","shortLead":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","id":"20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2555f4f-5960-49fe-8ed3-4584de0afe98","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","timestamp":"2018. április. 30. 14:25","title":"Halálos baleset a Ferihegyre vezető gyorsforgalmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt kellett tölteniük.","shortLead":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt...","id":"20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c03099e-25ad-4f61-946b-9998c30ed050","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","timestamp":"2018. április. 30. 19:04","title":"Tragikus éjszaka: olasz, német és francia síelők haltak meg az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]