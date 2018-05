Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól látszik, hogy felrepedt és kilyukadt a padlólemez. A MÁV közleményébe úgy fogalmaznak, hogy „a műszaki meghibásodást feltételezhetően rongálás okozta”.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan és mitől sérülhetett meg a motorvonat padlója. A szerelvényen készített fotón jól...","id":"20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6bc679e-efcf-45d4-a878-0b30b7508e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1a9599-fce7-4dd8-920f-52199416e64e","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_beszakadt_egy_vonat_alja_tatabanya_es_szarliget_kozott","timestamp":"2018. május. 01. 14:20","title":"Beszakadt egy vonat alja Tatabánya és Szárliget között – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen illeszkedik a cupertinói cég környezetvédelmi törekvéseibe.","shortLead":"Az Apple új robotja pillanatok alatt szétkapja a megunt, kidobott iPhone-okat. Ez a szétszedés nem öncélú, szépen...","id":"20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdbdb74-86f1-4a84-be2b-3d3d0fcc7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a70ea0-bf3e-4046-b465-ffa92d4d1228","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_apple_daisy_robot_regi_iphoneok_szetszerelese","timestamp":"2018. május. 02. 17:03","title":"Így lehet a darabjaira szedni egy iPhone-t 18 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","shortLead":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","id":"20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131f6e3-2dd5-4541-b767-eba5a5d23da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","timestamp":"2018. május. 02. 16:32","title":"Árváltozás jön a postánál, többet kell majd fizetni bizonyos levelek feladásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.","shortLead":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája...","id":"20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680ec4a-3136-4df5-b38f-33f4497720ea","keywords":null,"link":"/sport/20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","timestamp":"2018. május. 02. 22:56","title":"Hiába a Roma-hajrá, döntős a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek, de a nemüket még nem tudták megállapítani. Akinek szerencséje van, üvegen keresztül már láthatja a két kölyköt, akiket anyjuk egyelőre féltve óv, de ha kell, már helyre is teszi őket, ha rakoncátlankodnak. ","shortLead":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek...","id":"20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115045f8-0bca-4f49-97f8-43cbcf15ea97","keywords":null,"link":"/elet/20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","timestamp":"2018. május. 02. 14:22","title":"Előbújtak a bécsi állatkert leopárdkölykei és megolvasztották az internetet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","shortLead":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","id":"20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7dfe6-8a51-4cde-b37d-0312db085578","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","timestamp":"2018. május. 02. 12:01","title":"Meghalt az ember, akinek a Playboy-nyuszit köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint magyar versenyzőként folytatja John-Henry Krueger amerikai gyorskorcsolyázó.","id":"20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda63e4d-0ee2-4933-942c-d40e593b6de3","keywords":null,"link":"/sport/20180501_Magyar_szinekben_folytatja_a_pjongcsangi_olimpia_amerikai_ermese","timestamp":"2018. május. 01. 11:17","title":"Magyar színekben folytatja a pjongcsangi olimpia amerikai érmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaf987b-dad5-4d6c-a344-3071cb5872c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ősi tűzünnep világította meg Edinburgh egét.","shortLead":"Ősi tűzünnep világította meg Edinburgh egét.","id":"20180502_Oriasmaglyanal_ragadtak_magukhoz_a_hatalmat_a_tavasz_urai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beaf987b-dad5-4d6c-a344-3071cb5872c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31da1cf7-6085-4733-b7ee-b8596e4457fb","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Oriasmaglyanal_ragadtak_magukhoz_a_hatalmat_a_tavasz_urai","timestamp":"2018. május. 02. 15:47","title":"Óriásmáglyánál ragadták magukhoz a hatalmat a tavasz urai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]