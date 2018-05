Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki a holokausztot. Az európai és észak-amerikai vezetők szerint Abbász antiszemita beszédet mondott.","shortLead":"Mahmúd Abbász palesztin elnök azt mondta, nem a zsidók vallása, hanem társadalmi viselkedése váltotta ki...","id":"20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c9fcb0-868d-4653-9366-244fa41b9940","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Biraljak_Mahmud_Abbasz_antiszemita_beszedet","timestamp":"2018. május. 02. 19:51","title":"Bírálják Mahmúd Abbasz antiszemita beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt péntektől, kedd estig tartó időszak alatt tizenhárman szenvedtek halálos balesetet.","shortLead":"Az elmúlt péntektől, kedd estig tartó időszak alatt tizenhárman szenvedtek halálos balesetet.","id":"20180502_hosszu_hetvege_halalos_balesetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a754a4da-363c-4cad-9a6e-14e9b5be5f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_hosszu_hetvege_halalos_balesetek","timestamp":"2018. május. 02. 15:17","title":"13 halott az utakon a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az eldiario.es című internetes újság szerdán.","shortLead":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes...","id":"20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4912bff-1eee-4d66-b434-d1b430f5d4ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","timestamp":"2018. május. 02. 18:34","title":"858 ember haláláért felelnek, így jelentették be, hogy nem lesz több áldozatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","shortLead":"Magyarországon kívül például Fehéroroszország tiltotta meg a vonatkozó értékelés publikálását.","id":"20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094defa-08d1-46e7-a091-5b96ac34f4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_kormany_nagyon_nem_szeretne_ha_barki_beleolvasna_a_korrupcios_jelentesbe","timestamp":"2018. május. 04. 07:07","title":"A kormány nagyon nem szeretné, ha bárki beleolvasna a korrupciós jelentésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fae8f-f7d4-401c-9cf3-dee54c179aba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia szakemberei több tízezer példán keresztül tanították meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan segítse az embert a képek szerkesztésénél. A közzétett videó alapján úgy tűnik, sikerült.","shortLead":"Az Nvidia szakemberei több tízezer példán keresztül tanították meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan segítse...","id":"20180504_nvidia_kepszerkesztes_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e0fae8f-f7d4-401c-9cf3-dee54c179aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5de98b-f675-43b6-a854-ac09fd4d13c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_nvidia_kepszerkesztes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 04. 08:03","title":"Videó: bámulatos, hogy pár kattintással mire képes a Photoshopnál is ütősebb képszerkesztő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","shortLead":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","id":"20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23897d0e-c945-4a40-b79a-45bbc7d56af6","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","timestamp":"2018. május. 04. 12:40","title":"Jobb helyeken már marihuánát is árul a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","shortLead":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","id":"20180504_idojaras_majus_4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b33942-821a-47a5-9e2f-74bd1ad7b81c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180504_idojaras_majus_4","timestamp":"2018. május. 04. 07:17","title":"Ma sem ússzuk meg zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Mutatjuk az autót, ami azoknak készül, akik keveslik az alap M5-ös 600 lóerős teljesítményét.","id":"20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5fd145-bfa3-4361-85b5-da006d6af46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb1d0c-3aae-4086-8012-18bd01436681","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_bmw_m5_competition_package_gyari_tuning_sportauto","timestamp":"2018. május. 03. 17:24","title":"Jövő héten jön minden idők legdurvább gyári BMW M5-öse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]