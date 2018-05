Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással megsemmisíthetők lesznek facebookos tevékenységeink nyomai.","shortLead":"A böngészési előzmények törléséhez hasonló funkcióval erősít a Facebook. Az új eszközzel pár kattintással...","id":"20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328af325-f945-4871-8d44-312d866762eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_clear_history_elozmenyek_torlese_funkcio","timestamp":"2018. május. 03. 08:03","title":"Remek dologgal bővül a Facebook: gombnyomásra törölhetünk majd minden nyomot magunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez akár az alku felbomlását is jelentheti. A közelmúltban a francia elnök és a német kancellár is arról győzködte az amerikai elnököt, hogy ne mondja fel a megállapodást, amelyet újra és újra a legrosszabbnak, őrültnek és nevetségesnek nevez – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ez akár az alku felbomlását is jelentheti. A közelmúltban a francia elnök és a német kancellár is arról győzködte...","id":"20180503_Kivereztetne_Trump_az_irani_atomalkut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b72cba-c36e-45cf-ba52-5660c92cf3ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kivereztetne_Trump_az_irani_atomalkut","timestamp":"2018. május. 03. 14:09","title":"Kivéreztetné Trump az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország semmilyen olyan javaslattal nem ért egyet, ami zsarolási potenciált adna bárkinek a kezébe a szerződés szerint járó kifizetésekkel kapcsolatban.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország semmilyen olyan javaslattal nem ért egyet, ami zsarolási...","id":"20180503_szijjarto_az_unios_forrasok_nem_jofejsegbol_jarnak_a_keleteuropai_allamoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c2e152-64b3-4e80-a29d-1ed2c7496a49","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_szijjarto_az_unios_forrasok_nem_jofejsegbol_jarnak_a_keleteuropai_allamoknak","timestamp":"2018. május. 03. 16:35","title":"Szijjártó: Az uniós források nem jófejségből járnak a kelet-európai államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületben azért tartanak időközi önkormányzati választást júliusban, mert az eddigi alpolgármester beül a parlamentbe. ","shortLead":"Az V. kerületben azért tartanak időközi önkormányzati választást júliusban, mert az eddigi alpolgármester beül...","id":"20180504_A_Liberalisok_szerint_az_o_emberuk_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_egy_V_keruleti_idokozin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6267075-81f1-4903-8564-a0167bf0e1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_Liberalisok_szerint_az_o_emberuk_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_egy_V_keruleti_idokozin","timestamp":"2018. május. 04. 15:51","title":"A Liberálisok szerint az ő emberük lesz a közös ellenzéki jelölt egy V. kerületi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült teljesíteni. Jó busziparhoz persze innovatív és potens gyártók is kellenének, a hazai szereplők azonban még mindig az Ikarus feltámasztásával vannak elfoglalva.","shortLead":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült...","id":"20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a6b1b-8b5b-405b-9e05-50fa6d85058d","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","timestamp":"2018. május. 03. 16:45","title":"Az Ikarus-mítosz erőltetett fenntartása a magyar buszgyártás végzetét jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99add05-0ba6-46cb-9edc-05823e8269c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar politika és történelem legnépszerűbb macskája kicsit berágott Soros Gyuri bára, de nagyon hálás az adakozóknak.\r

\r

","shortLead":"A magyar politika és történelem legnépszerűbb macskája kicsit berágott Soros Gyuri bára, de nagyon hálás...","id":"20180504_Osszejott_Erzsinek_a_penz_a_majus_8i_tuntetesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c99add05-0ba6-46cb-9edc-05823e8269c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849ec138-77dd-42f3-9aed-c0d12c61f18a","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Osszejott_Erzsinek_a_penz_a_majus_8i_tuntetesre","timestamp":"2018. május. 04. 15:45","title":"Összejött Erzsinek a pénz a május 8-i tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette innovációs és technológiai minisztériumhoz tartozik majd a jövőben – értesült a hvg.hu. A volt oktatási államtitkár felel mindezeken túl az infrastruktúráért: energetikáért, útépítésekért is, a korábbi fejlesztési tárcától pedig csak a feladatok egy részét örökli, az államtitkárait és helyettes államtitkárait nem. ","shortLead":"Nemcsak a gazdaságfejlesztés- és irányítás, hanem az uniós fejlesztések koordinációja is a Palkovics László vezette...","id":"20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9282a00c-d444-44b7-ba91-de088dfdba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9805d8-0e6c-4237-9de1-4408be5bb6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Palkovics_Laszlo_innovacios_miniszterium_feladatai","timestamp":"2018. május. 04. 06:15","title":"Brüsszellel is Orbán pitbullja küzd majd a jövőben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728aa422-4653-4f42-96f0-d77525c2fc35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akarnak bizonyítani semmit a múlt héten beharangozott két új ABBA-számmal. ","shortLead":"Nem akarnak bizonyítani semmit a múlt héten beharangozott két új ABBA-számmal. ","id":"20180503_Az_ABBAt_nem_erdekli_ha_az_uj_dalok_nem_lesznek_olyan_jok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728aa422-4653-4f42-96f0-d77525c2fc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4612df72-dfc2-4f4b-8b70-75852470aad7","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Az_ABBAt_nem_erdekli_ha_az_uj_dalok_nem_lesznek_olyan_jok","timestamp":"2018. május. 03. 15:18","title":"Az ABBA-t nem érdekli, ha az új dalok nem lesznek olyan jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]