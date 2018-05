Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2c7de1-7190-4fb1-8416-b0cbf808b3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha használja a WhatsAppot és/vagy az Instagramot, akkor jól jöhet majd egy újdonság, amelyet a Facebook éves fejlesztői konferenciáján jelentettek be.","shortLead":"Ha használja a WhatsAppot és/vagy az Instagramot, akkor jól jöhet majd egy újdonság, amelyet a Facebook éves fejlesztői...","id":"20180504_csoportos_videohivas_lesz_az_instagramban_es_a_facebookban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2c7de1-7190-4fb1-8416-b0cbf808b3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2edba6-c07b-4317-b666-d7be96c0543c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_csoportos_videohivas_lesz_az_instagramban_es_a_facebookban","timestamp":"2018. május. 04. 10:00","title":"Érdemes lesz frissíteni: az Instagram és a WhatsApp is kap egy remek új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","shortLead":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","id":"20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7613b14d-6628-4430-9169-6a8e01dafcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","timestamp":"2018. május. 04. 08:59","title":"Kósa nem tűnik el, ő lesz a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már a rosszabb lakások ára is annyira magas, hogy a befektetők inkább a kiadásban gondolkoznak a felújítás helyett.","shortLead":"Már a rosszabb lakások ára is annyira magas, hogy a befektetők inkább a kiadásban gondolkoznak a felújítás helyett.","id":"20180503_Mar_nem_eri_meg_lepusztult_lakast_felujitani_annyival_jobb_uzlet_a_berbeadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5916381d-d04d-430d-8e68-df55e35fb774","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Mar_nem_eri_meg_lepusztult_lakast_felujitani_annyival_jobb_uzlet_a_berbeadas","timestamp":"2018. május. 03. 11:45","title":"Már nem éri meg lepusztult lakást felújítani, annyival jobb üzlet a bérbeadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai republikánus törvényhozók egy csoportja azt kezdeményezte, hogy ebben idén az amerikai elnöknek ítéljék oda a Nobel-békedíjat. Szerintük így kellene elismerni, amit az észak-koreai nukleáris válság megoldása érdekében tett.","shortLead":"Amerikai republikánus törvényhozók egy csoportja azt kezdeményezte, hogy ebben idén az amerikai elnöknek ítéljék oda...","id":"20180503_nobel_bekedijra_terjesztettek_fel_trumpot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b55763-5792-4aaa-8879-ff8701968710","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_nobel_bekedijra_terjesztettek_fel_trumpot","timestamp":"2018. május. 03. 09:52","title":"Nobel-békedíjra terjesztették fel Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","shortLead":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","id":"20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdba6f5b-2657-48c9-9d3a-eaf8e04d0387","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","timestamp":"2018. május. 04. 12:25","title":"Tarolhat a Fekete párduc az MTV-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd02411-4cec-4415-93a8-e3c94b5f3d0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyar Izraelita Hitközség lépett volna fel egy szerinte uszító beszéd ellen, de azzal utasították el, hogy jogilag a zsidó szervezet nem sértettje a közösség elleni izgatásnak. Az új jogszabályok azonban ezen változtathatnak.","shortLead":"Az Egységes Magyar Izraelita Hitközség lépett volna fel egy szerinte uszító beszéd ellen, de azzal utasították el...","id":"20180503_Ab_Egy_kozosseg_nem_sertettje_a_kozosseg_elleni_izgatasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd02411-4cec-4415-93a8-e3c94b5f3d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e3252d-0bc7-4a97-8862-1a0ea67df044","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Ab_Egy_kozosseg_nem_sertettje_a_kozosseg_elleni_izgatasnak","timestamp":"2018. május. 03. 08:42","title":"Ab: Egy közösség nem sértettje a közösség elleni izgatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén már a Mars-utazásra készíthetik fel.","shortLead":"A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén...","id":"20180503_nasa_kilopower_hordozhato_atomreaktor_mars_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2d2b47-b2c8-401f-b0b3-0aface6c80ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_nasa_kilopower_hordozhato_atomreaktor_mars_misszio","timestamp":"2018. május. 03. 15:03","title":"Elkészült a hordozható atomreaktor, a NASA már le is tesztelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc8ffef-4e7b-4953-abec-ac2d9e01df2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Fernanda Mora profin elvégezte a munkáját, aztán odacsapott.","shortLead":"Maria Fernanda Mora profin elvégezte a munkáját, aztán odacsapott.","id":"20180504_Mit_tenne_ha_elo_adasban_fogdosnak_a_feneket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc8ffef-4e7b-4953-abec-ac2d9e01df2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3828c93-42b9-4739-8a9c-7d629559734f","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Mit_tenne_ha_elo_adasban_fogdosnak_a_feneket","timestamp":"2018. május. 04. 09:35","title":"Mit tenne, ha élő adásban fogdosnák a fenekét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]