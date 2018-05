A megtakarítás ugyanis a hiteltartozás csökkentésére is felhasználható, amivel így egy jelentős összeg spórolható meg. Ugyanakkor néhány dologra nem árt figyelni, például a megfelelő dokumentumokra, vagy a határidőkre. A Bankmonitor összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A lakástakarék a lakáscélú felhasználást támogatja, így a lakáshitel, vagy éppen a pénzügyi lízing esetében lehet felhasználni a megtakarított összeget. Így a lakástakarék beforgatható olyan hitelbe, amelynek a célja vásárlás, építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, vagy éppen az előző célok kiváltására felvett hitel. Azonban a lakástakarékot nem törleszthető be egy szabad felhasználású hitelbe, hiába, hogy ingatlanfedezet áll mögötte.

Ugyanakkor a korábban kiváltott hitel esetében sem árt figyelni, hiszen a lakástakarék-pénztárak eltérő gyakorlatot alkalmaznak. Ez alapján az egyszer kiváltott hitelnél jellemzően elfogadják a betörlesztést, azonban a többször kiváltott lakáshitelnél már problémák merülhetnek. Erről a megtakarítás felhasználása előtt mindig ajánlatos külön érdeklődni a lakástakaréknál.

Hogyan néz ki az egész procedúra?

Azzal már előre lehet tervezni, hogy mikor fog lejárni a lakástakarék szerződés, és ha előtörlesztést tervez a megtakarító, akkor ezt a kiutalási időszakban tudja jelezni a lakástakarék felé. Ugyanakkor a bank felé is jelezni szükséges, ha az ügyfél előtörleszteni szeretne a hitelébe. Ilyenkor szükség van a banki hitelszerződésre illetve a tartozásigazolást is be kell szerezni a banktól, aminek a formai, tartalmi követelményeit viszont a lakástakarék is előírhatja. A konkrét feltételekről célszerű előzetesen egyeztetni a lakástakarék-pénztárral miután a kiutalási értesítő megérkezett.

Az időzítésre érdemes figyelni, hiszen a banktól bekért igazolásnak 30 napos átfutási ideje is lehet. Amennyiben a dokumentumot a lakástakarék befogadta, jellemzően néhány hétbe telik, mire kiutalja a pénzt, ami leghamarabb a kiutalási időszak végén történik.

Felmerül valamilyen költség az előtörlesztés kapcsán?

A lakáshiteleknél elő- és végtörlesztés esetében felszámolható díj maximális mértékét jogszabály korlátozza, jelenleg maximum 2% lehet a visszafizetett összegre vetítve. A bankok ehhez alkalmazkodva jellemzően 1,5-2%-os előtörlesztési díjat számolnak fel.

Ez alapján egy 4 éves, havi 20 ezer forintos lakástakarék szerződés (1,2 millió forint megtakarítás) esetében az előtörlesztés költsége nagyjából 18 ezer forintot jelent. Azonban az előtörlesztés előnyei a költségeknél jóval nagyobbak lehetnek, hiszen például egy 20 éves 3,5%-os THM-mel felvett hitel esetében a kamatokon 680 ezer forintot is meg lehet spórolni.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a tavaly nyár óta elérhető fogyasztóbarát lakáshiteleknél az előtörlesztés a lakástakarékból ingyenesen is megtehető. Tehát egy jelentős tehertől mentesül az, aki ilyen hitel esetében forgatja be a lakástakarékot.

Nézzen utána a következő kalkulátorral, hogy mekkora összeget törleszthet be a lakástakarékkal a hitelébe!

Növelhetők az előtörlesztéssel szerzett előnyök?

Az is járható út, hogy a hitel futamideje alatt mindig új lakástakarékot kötésére kerül sor miután az lejárt és be lett törlesztve a hitelbe. Ilyenkor érdemes a legrövidebb 4 éves lakástakarékokat választani, mert a korábbi előtörlesztések révén nagyobb összegeket lehet spórolni a hitelen (ráadásul a hozama is ennek a legmagasabb, 10% fölötti).

A lakáshitel mellé kötött lakástakarék előnyeit látva nem véletlen, hogy sokan tovább halmozzák az élvezeteket és nem csak egy, hanem akár több lakástakarékkal is segítik az ügyüket. Akár egyszerre több lakástakarék szerződést is köthető, amennyiben a közeli hozzátartozók szerepelnek a szerződésen kedvezményezettként. Ilyenkor többszörösen bezsebelhető az állami támogatás, a családtag pedig felajánlhatja a részedre a megtakarítást, amit akár a hitelbe forgatható.