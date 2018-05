Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe, s arra számítunk, hogy Európában is beindul ez a folyamat: arról beszélnek, hogy hamarosan Csehország, s talán Lengyelország is követi majd az USA példáját – mondta a hvg.hu-nak Arye Mekel, a Begin-Szadat Stratégiai Tanulmányok Központ nevű intézet vezető kutatója. Izrael egykori helyettes ENSZ-nagykövete szerint a hétfőn kitört palesztin-izraeli összetűzések hevessége napokon belül alábbhagy. ","shortLead":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból...","id":"20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d512a98-975e-4e77-8aa4-d079a3d4cd81","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 15. 13:13","title":"Sorra jöhetnek a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják hozni. Közben új államtitkárság is létre jön - mondta Gulyás Gergely hétfői meghallgatásán, ahol bemutatta minisztériuma működését. Érdekes kijelentések is elhangoztak.","shortLead":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják...","id":"20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2308e893-0ff3-4a5e-8354-90d236994960","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","timestamp":"2018. május. 14. 17:13","title":"Gulyás Gergely szerint nem látszik az esélye, hogy 10 éven belül kormányváltás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti Guinness-rekordját Ami azt illeti, kicsit egyhangúan étkezik. A jókora húspogácsákra hajt.","shortLead":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti...","id":"20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f9657c-06c8-4360-a44a-11fa60aa51db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f255259-38b7-40ac-a8ad-62972ab4d961","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","timestamp":"2018. május. 15. 08:38","title":"Nagypapi 30 000 hamburgert megevett és még fogyott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam Alter pszichológiaprofesszor Ellenállhatatlan című könyvében. Ez a dohányosokra ugyanúgy igaz, mint például a viselkedési függőségben élőkre.","shortLead":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam...","id":"20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd2150-fab3-4a99-8be5-924449e74f88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:15","title":"Leszokna a cigiről vagy a körömrágásról? Így terelheti el a figyelmét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt túl bonyolult screenshotot készíteni a Windowsban, de egy hamarosan élesben is kipróbálható újítással még jobbá és modernebbé válik a folyamat. ","shortLead":"Eddig sem volt túl bonyolult screenshotot készíteni a Windowsban, de egy hamarosan élesben is kipróbálható újítással...","id":"20180514_windows_10_frissites_update_printscreen_kepernyomentes_kepernyolopo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb57c3b-8469-4f4b-b8a0-9b9d82ff04e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_windows_10_frissites_update_printscreen_kepernyomentes_kepernyolopo","timestamp":"2018. május. 14. 17:03","title":"Ez hasznos lesz: jön egy remek képernyőkép-készítő funkció a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa","c_author":"Kugyela Tamás","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult a jogállamiság Magyarországon, a kormányfő megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor és más döntéseknél is - derül ki a HVG írásából.","shortLead":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult...","id":"201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb6f43-8503-45d2-870f-68c5ba4d2f46","keywords":null,"link":"/itthon/201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","timestamp":"2018. május. 14. 11:00","title":"Sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbán Viktort az unió és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére vasárnap este tartandó külügyminisztériumi fogadáson, amelyet a legtöbb EU-nagykövet várhatóan bojkottál. ","shortLead":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére...","id":"20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20e36a-c198-42c7-865f-83066d01abee","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2018. május. 13. 19:04","title":"A magyar nagykövet Trump lányával és vejével együtt vesz részt a jeruzsálemi nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","shortLead":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","id":"20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e9cd1-3b8c-452c-89c5-11fdbf4485ec","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","timestamp":"2018. május. 13. 21:48","title":"BAFTA-díjat kapott A szolgálólány meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]