Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","shortLead":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","id":"20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd792b42-2dea-427b-9dc1-6465b3c21171","keywords":null,"link":"/sport/20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","timestamp":"2018. május. 14. 07:13","title":"Sorozatban hetedszer bajnok a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5612a76f-1924-4c04-806d-ed552b8658cc","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti Guinness-rekordját Ami azt illeti, kicsit egyhangúan étkezik. A jókora húspogácsákra hajt.","shortLead":"Egyedülálló teljesítményt tudhat magáénak a 64 éves Donald Gorske, a minap döntötte meg a saját evészeti...","id":"20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5612a76f-1924-4c04-806d-ed552b8658cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f255259-38b7-40ac-a8ad-62972ab4d961","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nagypapi_30000_hamburgert_megevett_es_meg_fogyott_is","timestamp":"2018. május. 15. 08:38","title":"Nagypapi 30 000 hamburgert megevett és még fogyott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam Alter pszichológiaprofesszor Ellenállhatatlan című könyvében. Ez a dohányosokra ugyanúgy igaz, mint például a viselkedési függőségben élőkre.","shortLead":"Az addiktív viselkedésformákon való felülkerekedés kulcsa az, hogy valami mással helyettesítjük őket - mutat rá Adam...","id":"20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd2150-fab3-4a99-8be5-924449e74f88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180513_Leszokna_a_cigirol_a_koromragasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:15","title":"Leszokna a cigiről vagy a körömrágásról? Így terelheti el a figyelmét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","shortLead":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","id":"20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48c09a-6fc1-4a33-ba14-e0f7a50d76e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","timestamp":"2018. május. 15. 05:45","title":"Drasztikusan visszaesett a lekötött betétek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeumban.\r

","shortLead":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap...","id":"20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3043c-2e95-46e6-866d-9c74e7e4f2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","timestamp":"2018. május. 13. 11:52","title":"Ha még nincs programja mára, várja a Múzeumok Majálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1963526-8e76-4f01-a19f-b358b585bdc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először kerül sor arra, hogy a neves kínai okostelefon-gyártó kiadja csúcstelefonjának különleges változatát, elsősorban a focirajongókra gondolva.","shortLead":"Nem először kerül sor arra, hogy a neves kínai okostelefon-gyártó kiadja csúcstelefonjának különleges változatát...","id":"20180514_oppor15_barcelona_specialis_kiadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1963526-8e76-4f01-a19f-b358b585bdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcedec78-5a7c-45d7-9ad1-d9772ed516f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_oppor15_barcelona_specialis_kiadas","timestamp":"2018. május. 14. 13:00","title":"Holnap villant valamit az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve Kásler Miklós szószólójaként is tevékenykedik. Videó. ","shortLead":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve...","id":"20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b4ecb-bdb0-43e5-86f3-5293449f6a20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","timestamp":"2018. május. 14. 16:20","title":"Kérdeztünk volna, de az új emberminiszter lekoptatta a hvg.hu tudósítóját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","shortLead":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","id":"20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e2bdf2-d35e-4765-8fba-4b01cdcc1f7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","timestamp":"2018. május. 14. 06:41","title":"A nap képe: félrevezette a GPS, aluljáróba hajtott egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]