[{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","shortLead":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","id":"20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b090a6-3463-4f14-be87-987369ebcb20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","timestamp":"2018. május. 14. 17:10","title":"Lázár elment, a Mazsihiszt lenyomják, hamarosan megnyílhat a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","shortLead":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","id":"20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed39ae7f-604a-4757-b28a-56b4abb9c966","keywords":null,"link":"/sport/20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","timestamp":"2018. május. 14. 17:55","title":"Börtönbe mehet a szurkoló, aki egy Fradi-meccs közben a pályára ugrott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","shortLead":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","id":"20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9046fba-a0a5-4cef-800c-7ffc6b92634d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","timestamp":"2018. május. 15. 13:36","title":"Csalók próbálnak visszaélni a Tesco nevével, ne dőljön be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","shortLead":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","id":"20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944d7cd-2cc4-470a-b5c5-cd592f4b3cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. május. 15. 09:48","title":"Szíven szúrta magát egy beteg a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek csak négy góllal sikerült válaszolnia.","shortLead":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek...","id":"20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d6781-cc5a-4b21-bf36-c8ea4ea7ab19","keywords":null,"link":"/sport/20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","timestamp":"2018. május. 14. 07:05","title":"A 16. szakította meg a Barcelona veretlenségi sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő pártját, a Forza Italiát is magába foglaló Liga. ","shortLead":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő...","id":"20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df874b8-a8f6-4afb-8847-e24b6625b0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 14. 19:28","title":"Még mindig nem sikerült kormányt alakítani Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99331fd-28d5-4fa7-8585-0d43e227e3b1","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"Története során nyolcadik alkalommal nem adják ki a legrangosabb irodalmi elismerést. A Svéd Akadémia tagjai közül többen egy még nem tisztázott zaklatási és kiszivárogtatási ügy miatt jelentették be távozásukat. Nem ez az első botrány a díj 117 éves történetében. ","shortLead":"Története során nyolcadik alkalommal nem adják ki a legrangosabb irodalmi elismerést. A Svéd Akadémia tagjai közül...","id":"201819__az_irodalmi_nobeldij__botranyok__kallodo_szavak__halaszto_hataly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99331fd-28d5-4fa7-8585-0d43e227e3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13706939-4646-42c3-a7b1-43a4527eea2d","keywords":null,"link":"/kultura/201819__az_irodalmi_nobeldij__botranyok__kallodo_szavak__halaszto_hataly","timestamp":"2018. május. 13. 20:00","title":"Szovjet zsarolás, félrecímzett levél - Az irodalmi Nobel-díj legnagyobb botrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió kötete fogyott el, de sem az írók, sem a tudományos közösség nem tekinti tagjának. Őt már ez nem zavarja, csak ontja 74 évesen is az újabb köteteket. Úgy véli, a mennyiség nem feltétlenül megy a minőség rovására. A klíma-blöffről, a Gagarin-kamuról, az UFO-król is beszélgettünk Nemere Istvánnal, akinek egy könyvét Hollywood is lenyúlta. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió...","id":"20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299b341-46c4-4e41-9748-b42265da1e1b","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","timestamp":"2018. május. 14. 06:30","title":"Az ember, akinek 700 könyve jelent meg…, bocs, nem is, most már 701","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]