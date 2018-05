Az amerikai nagykövet a Reutersnek elmondta, hogy mit várnak Kínától azért, hogy ne lépjenek életbe a szankciók. Legkorábban május 22-én alkalmazhatnak büntetővámokat az amerikaiak egyes kínai árukkal szemben. Ez Trump első 50 milliárd dolláros csomagja, melyet egy újabb 100 milliárdos követhet. Ha a kínaiak nem engednek. Mit akar Trump? Menetrendet- mondta az USA nagykövete. Azt, hogy mikor növelik például drasztikusan a mezőgazdasági importot, amit többször megígértek, de egyelőre nem lett belőle semmi. Azon kívül a kínai piac megnyitását az amerikai cégek előtt. Ezt is többször megígérték már Pekingben, ahol a nagy nyitást most július elsejére ígérik.

Kedden érkezik ötnapos tárgyalás-sorozatra Washingtonba Liu Ho miniszterelnök-helyettes, a kínai gazdaság irányítója. Ő a felelős a pénzügyi piac egyensúlyért. Rá vár az artistamutatvány, hogy úgy nyissa meg a hazai piacot, hogy közben megmaradjon Peking központi ellenőrző szerepe, amelyet a pénzügyi stabilitás szempontjából meghatározónak tekintenek Kínában. Liu Ho miniszterelnök-helyettes látogatását megelőzően Trump elnök - sokak meglepetésére -Twitteren tudatta: aggasztja őt a ZTE kínai távközlési cég csődközeli állapota és az, hogy emiatt sok munkahely mehet veszendőbe Kínában. 75 ezren dolgoznak a ZTE-ben, és ennél sokkal többen azokban a cégekben, melyek alkatrészeket szállítanak a kínai óriásnak. Egyebek között amerikai cégekről van szó. Épp az juttatta csődközelbe a ZTE-t, hogy az USA hét évre eltiltotta a saját cégeit attól, hogy kapcsolatba legyenek vele. Washingtonban azt állították: a ZTE nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mert a szankciókat megszegve exportál Észak-Koreába és Iránba. De nem ez a fő ok, hanem az, hogy a nemzetbiztonság szakértői találtak egy olyan chipet a ZTE és a Huawei telefonokban, mely a pekingi hírszerzést tájékoztatta arról, ki beszél és miről Amerikában. Ezért a két kínai cég mobiltelefonjait kitiltották az állami intézményekből Amerikában. Trump viszont a kereskedelmi minisztériumot bízta meg a ZTE ügy felülvizsgálatával és nem a nemzetbiztonságot.

Miért ez a pálfordulás?

A New York Times szerint Trump abban bízik, hogy a kínaiakon keresztül nyomást tud gyakorolni Észak-Koreára. Június 12-én lesz az első amerikai-észak-koreai csúcs Szingapúrban. De lehet Donald Trumpnak egy prózaibb oka is arra, hogy rámosolyogjon a kínaiakra, akiket eddig kereskedelmi háborúval fenyegetett. Egymilliárd dollárról van szó! Ennyiért épít egy luxus lakóparkot a Trump Organization közösen egy kínai állami vállalattal Indonéziában. Dzsakartától nem messze, 3000 hektáron tervezik a luxus lakóparkot, melyben a Trump Organization-nek is csinos részesedése van. A párizsi Le Figaro értesülései szerint a luxuslakások jelentős része és a golfpályák Trump néven futnak majd az MNC Lido luxus lakóparkban, mely része az Új Selyemút programnak. Ez Hszi Csin-ping elnök kedvenc terve, amely a kínaiak nyomulását szabályozza a világ minden részén. Jelen esetben Indonéziában, ahol a kínai állami óriás, a Metallurgical Company of China állja a költségek jórészét.

Hogyan kerül egy kínai fémipari vállalat Indonéziába, egy luxus lakópark közös finanszírozásába a Trump Organization-nel?

Ezek azok a rejtélyek, melyek megoldását nem nagyon sürgeti senki sem. Pekingben és Washingtonban nem szeretik nagy dobra verni az ilyen ügyeket. Jared Kushner, az elnök veje ingatlanüzleteket próbált kötni a kínaiakkal, de leállították. Az elnök vejének és főtanácsadójának mégsem illik ilyesmivel foglalkozni. Jared Kushner nem is ment át a nemzetbiztonsági átvilágításon, mert tudott vagy épp nem akart különbséget tenni a magánérdek és az USA érdekei között. A Kushner családi vállalkozás ugyanis továbbra is vígan üzletel a kínaiakkal éppúgy, mint ahogy most a Trump Organization Indonéziában. Trump cégét a két fia viszi tovább. Közben Kínában hosszú börtönbüntetésre ítélték az Anbang biztosító cég fejét. Állítólag 10 milliárd dollárt sikkasztott. A cég nyakig benne volt az amerikai ingatlanbizniszben is, egy ideig hozzátartozott a Waldorf Astoria szálloda is. Itt találkozgattak a Trump és. Kushner család tagjai a vállalkozó szellemű kínaiakkal, akik kitartóan masíroznak az Új Selyemúton. Amelyre most a Trump Organization is rálépett a távoli Indonéziában.