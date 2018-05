Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Veszélybe került a hódmezővásárhelyi önkormányzat működése amiatt, hogy Márki-Zay Péter polgármester nem a településsel, hanem országos politikai kérdésekkel foglalkozik – jelentette ki Hegedűs Zoltán fideszes önkormányzati képviselő, aki úgy tudja, a bizonytalan politikai helyzet miatt egy komoly befektető elhagyhatja Hódmezővásárhelyt, amivel százötven új munkahelyet veszítenének el.","shortLead":"Veszélybe került a hódmezővásárhelyi önkormányzat működése amiatt, hogy Márki-Zay Péter polgármester nem...","id":"20180514_MarkiZay_fideszes_ellenlabasa_a_Magyar_Idoknek_a_polgarmester_magara_hagyta_a_varost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a1e6b-e24c-40e7-bb1a-a5882cddcbc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_MarkiZay_fideszes_ellenlabasa_a_Magyar_Idoknek_a_polgarmester_magara_hagyta_a_varost","timestamp":"2018. május. 14. 17:11","title":"Márki-Zay fideszes ellenlábasa a Magyar Időknek: a polgármester magára hagyta a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lánc több üzletét is megfenyegették, már nyomoznak. ","shortLead":"A lánc több üzletét is megfenyegették, már nyomoznak. ","id":"20180514_A_Spar_is_erintett_a_tejszennyezesben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9f8fa4-60d6-44ed-b3ea-cb0971715a75","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_A_Spar_is_erintett_a_tejszennyezesben","timestamp":"2018. május. 14. 15:36","title":"A Spar is érintett a tejszennyezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","shortLead":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","id":"20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ca91f9-ec75-4a01-ba78-4fa947c8bc0c","keywords":null,"link":"/sport/20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","timestamp":"2018. május. 15. 09:35","title":"Gundel Takács Gábor fia a hétvégén debütált az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják. Ha felmerül a jogsértés gyanúja, versenyfelügyeleti eljárást indítanak az ügyben.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják...","id":"20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c17da7-1508-4990-9647-53c7689f745f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","timestamp":"2018. május. 15. 16:00","title":"A Spar akciós táskáját máshol eredeti áron olcsóbban adják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","shortLead":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","id":"20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c759def6-a3ac-4a91-8e5c-7e8fce8dd66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","timestamp":"2018. május. 16. 05:06","title":"Budapestre jön Trump egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839efdb-0e07-49bc-8a08-c3f746201c09","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","timestamp":"2018. május. 15. 11:45","title":"Meryl Streep és Gary Oldman is szerepel Soderbergh új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Franciaországban állították bíróság elé a hétfős magyar bandát. ","shortLead":"Franciaországban állították bíróság elé a hétfős magyar bandát. ","id":"20180514_Regi_konyvekbol_vagott_ki_terkepeket_egy_magyar_bunbanda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c8d78f-0052-4487-9aed-ff7bb0471836","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Regi_konyvekbol_vagott_ki_terkepeket_egy_magyar_bunbanda","timestamp":"2018. május. 14. 21:31","title":"Régi könyvekből vágott ki térképeket egy magyar bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette az eseményeket.","shortLead":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette...","id":"20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0a3a49-ea14-4549-ab69-724d11e380a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","timestamp":"2018. május. 14. 19:00","title":"Videó: kigyulladt egy iPhone Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]