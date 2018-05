Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180516_Adokedvezmenyt_kap_aki_tamogatta_az_olimpiai_palyazatot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d18ea-005d-4d87-aad8-977311a2a73f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180516_Adokedvezmenyt_kap_aki_tamogatta_az_olimpiai_palyazatot","timestamp":"2018. május. 16. 11:57","title":"Adókedvezményt kap, aki támogatta az olimpiai pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1fabbb-13a3-4797-9d54-143c1c072c2d","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Deadpool 2. után nagy eséllyel sokan kedvet kapnak majd ahhoz, hogy Céline Dion dalára pörögjenek kecsesen a golyózáporban, miközben kardokkal szeletelik az ellenfelet – persze csak játszásiból. Hisz bármennyire is alpári és véres ez az egész, de mégiscsak játék, méghozzá a leglelkesebb, így aztán a legtiszteletreméltóbb fajtából való. Kritika.","shortLead":"A Deadpool 2. után nagy eséllyel sokan kedvet kapnak majd ahhoz, hogy Céline Dion dalára pörögjenek kecsesen...","id":"20180515_Deadpool_2_Ryan_Reynolds_ismet_cafatokra_robbantja_a_testet_de_a_szive_sertetlen_marad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1fabbb-13a3-4797-9d54-143c1c072c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e36183-0d55-409b-9b15-47c25e5ec076","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Deadpool_2_Ryan_Reynolds_ismet_cafatokra_robbantja_a_testet_de_a_szive_sertetlen_marad","timestamp":"2018. május. 15. 20:00","title":"Ryan Reynolds cafatokra robbantja a testét, de a szíve sértetlen marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","id":"20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d906f5-c840-414b-a935-d6c700737a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","timestamp":"2018. május. 16. 06:41","title":"Ez lehet az egyik legveszélyesebb autós fejlesztés: már 28 embert ölt meg, és ki tudja, még mennyit fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","shortLead":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","id":"20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0d8049-36cb-482f-aa06-4780efd06aae","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. május. 14. 18:01","title":"Kovács Zoltánnal elégedett a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b341d5f7-367f-4672-8707-ebee76fa68bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Varsóban arról beszélt, hogy a migráció ügyében a döntéshez meg kellene várni az új EP-választások eredményét. ","shortLead":"Orbán Varsóban arról beszélt, hogy a migráció ügyében a döntéshez meg kellene várni az új EP-választások eredményét. ","id":"20180514_Megint_Lengyelorszagba_vezetett_Orban_elso_utja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b341d5f7-367f-4672-8707-ebee76fa68bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cb3b1-2d6a-4c0e-bdae-34651b1feb00","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Megint_Lengyelorszagba_vezetett_Orban_elso_utja","timestamp":"2018. május. 14. 15:29","title":"Megint Lengyelországba vezetett Orbán első útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5bea04-671f-4bb9-a921-e979afa17b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","timestamp":"2018. május. 16. 10:55","title":"Mi történt Handó Tündével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1ae9fc-b2c4-493c-b663-2ce953865765","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Komoly esély van arra, hogy a dolgok internete lesz az a következő nagy dobás, illetve ugrás, ami alapjaiban változtathatja meg azt, hogy miként élünk, dolgozunk. Az IoT egyszerre komplex, ugyanakkor aránylag egyszerűen leírható jelenség, így most a kifejezés és a mögötte lévő logika kibontására teszünk egy remélhetőleg sikeres és szórakoztató kísérletet.","shortLead":"Komoly esély van arra, hogy a dolgok internete lesz az a következő nagy dobás, illetve ugrás, ami alapjaiban...","id":"invitech_20180502_Ezek_a_nagy_dolgok_6_erdekes_IoT_fejlesztes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1ae9fc-b2c4-493c-b663-2ce953865765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2afc7e7-e272-4a98-8733-abf0842146df","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20180502_Ezek_a_nagy_dolgok_6_erdekes_IoT_fejlesztes","timestamp":"2018. május. 15. 07:30","title":"Ezek a nagy dolgok: 6 érdekes IoT fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech Megoldások Zrt.","c_partnerlogo":"b128c48f-d50c-4491-8717-c50253cae1ee","c_partnertag":"invitech"}]