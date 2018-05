Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családját senki sem választhatja, még Meghan Markle sem.","shortLead":"A családját senki sem választhatja, még Meghan Markle sem.","id":"20180516_Kibire_ennyi_dramat_a_hercegi_eskuvo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8866de-d905-445d-880e-d5a3d7e8a70b","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kibire_ennyi_dramat_a_hercegi_eskuvo","timestamp":"2018. május. 16. 09:10","title":"Kibír-e ennyi drámát a hercegi esküvő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","shortLead":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","id":"20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a873af-a97e-41bb-a59f-c7fbe5a21549","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","timestamp":"2018. május. 16. 15:23","title":"Vége a kerregésnek: a Volvo is leszámol a dízelmotorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése miatt lehet, hogy az online kereskedők is emelnek az áraikon.","shortLead":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése...","id":"20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4fde61-e711-4780-a143-3e173e30314d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","timestamp":"2018. május. 15. 19:20","title":"Árat emel szerdától a posta, drágább lesz a csomagküldés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi év legmagasabb támogatottsági arányát értem el a közvélemény-kutatásokban. A média lehet, hogy korrupt, de az emberek megértik, miről van szó – írta egyik legutóbbi Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök. A kiváló eredményhez azért az is kellett, hogy Trump ide-oda ugráljon a felméréseket végző cégek között.\r

