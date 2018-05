Mivel a magyarországi telkek általában nem túl nagyok, egy átlagos családi ház mellé 5 méterszer 10 méteresnél nagyobb medencét jellemzően nem építenek. Ezeknél ellenáramoltatóra van szükség, ha valaki nem csak csobbanni szeretne, de úszni is. Valódi úszásélményt egy legalább 20 méteres medence ad, de ez a méret ma még nem elterjedt.

Szombat Éva, az OTP Ingatlanpont Exclusive irodájának vezetője szerint egyre gyakoribb, hogy a medence sekélyebb részén gyerekpancsolót vagy pezsgőfürdőt alakítanak ki, miközben a vízfelület egésze összekapcsolódik. Egyre több házban jelennek meg a nem szabályos formájú medencék, amelyek szervesebben kapcsolódnak egy elegáns kerthez. Új divat pedig a mesterséges tófürdő, amely kialakításában, gépészeti rendszerében hasonló egy hagyományos medencéhez – fürdeni is lehet benne –, de talajszinti kapcsolódása, a partjára telepített növényzet, nádas hasonlatossá teszi egy valódi tóhoz. A tavacska mikro-ökoszisztémát alkot, amely önfenntartó – persze nagyon alapos előkészítést, állandó műszaki felügyeletet és folyamatos törődést igényel.

Nem mindenki szeretne azonban medencét, még ha meg is engedheti magának: a fenntartásával foglalkozni kell, időt, energiát, pénzt visz el – és nem is mindig használják ki. Sokan csak reprezentációra használják, így a következő házukba már nem igénylik. Olyan is van, aki rájön, hogy egyedül fürdőzni unalmas, igazán közösségben élvezetes, ezért inkább wellness-centrumokba jár. Ha valaki mindenképpen szeretne medencét, de megragadja a fantáziáját egy ház, amelyhez nem tartozik, inkább később megépíti magának, a vásárlásnál általában továbbra is maga az épület a meghatározó.

Szombat Éva tapasztalatai szerint az igényes vásárlók egyre inkább környezettudatosak, igénylik az energiatakarékos fűtési és vegyszermentes tisztítási megoldásokat. Az újonnan telepített medencék zömét ma már alternatív energiaforrásokkal (napenergiával vagy geotermikusan) melegítik, a tisztítást pedig UV-fénnyel, ózonnal, öntisztító rendszerekkel igyekeznek megoldani.

Nincs szabály arra, hogy egy ház forgalmi értékét mennyire befolyásolja egy medence, de általánosságban elmondható, hogy kisebb értékű családi háznál arányosan többet számít, akár 5 százalékkal is növelheti az ingatlan értékét. Egy egyszerűbb kialakítású, olcsóbb medence „jó pont”, megkönnyíti az ingatlan értékesítését, de nem sorsdöntő. Aki ilyen házat keres, eleve bekalkulálja a költségeket. Egy több százmilliós luxusingatlannak viszont már szinte kötelező eleme a beltéri medence és wellnessrészleg, hiszen csak ezt lehet használni az év bármely szakában.