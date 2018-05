Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a51b8ca1-3527-4e1a-95df-494ef14a946b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egymillió forintos bírságra számíthat a rendszerkritikus rasztahajú rapper, Komáromy Gergely, Gregory G Ras.","shortLead":"Közel egymillió forintos bírságra számíthat a rendszerkritikus rasztahajú rapper, Komáromy Gergely, Gregory G Ras.","id":"20180517_Tuntetett_a_Fidesz_ellen_birsaggal_fenyegetik_nem_letezo_civil_szervezete_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a51b8ca1-3527-4e1a-95df-494ef14a946b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d806dd-9bcf-45fc-996a-0ae2902ae6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Tuntetett_a_Fidesz_ellen_birsaggal_fenyegetik_nem_letezo_civil_szervezete_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 13:42","title":"Tüntetett a Fidesz ellen, bírsággal fenyegetik nem létező civil szervezete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni a gyanúsítottakat. Csütörtökön jóváhagyták a kinevezését. ","shortLead":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni...","id":"20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bb66a4-a812-45bc-a0ff-bf544daad83c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","timestamp":"2018. május. 18. 05:17","title":"Trump kedvenc kínzóembere lett a CIA új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b63e20-a156-4670-a28e-50958bf08f2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos, hogy Meghan Markle édesapja nem lesz ott a lánya esküvőjén. A mennyasszony néhány zűrös nap után végre közleményt adott ki.","shortLead":"Most már biztos, hogy Meghan Markle édesapja nem lesz ott a lánya esküvőjén. A mennyasszony néhány zűrös nap után végre...","id":"20180517_Eskuvore_keszul_megis_szomoru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b63e20-a156-4670-a28e-50958bf08f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80403aa-8cdd-4c68-b12d-3faadca217bb","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Eskuvore_keszul_megis_szomoru","timestamp":"2018. május. 17. 15:13","title":"Esküvőre készül, mégis szomorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c6483b-cb73-4b5f-bb9f-85c3e9dc32ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","timestamp":"2018. május. 16. 17:18","title":"Czeglédy Csaba testvére is előzetes letartóztatásba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","shortLead":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","id":"20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb982fe5-a67f-4441-ba77-2a5d26a0906c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","timestamp":"2018. május. 17. 09:59","title":"Ezerlakásos lakópark miatt kerülhetnek gondba a családok Gazdagréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dba7e3-bf96-43b2-a9a1-ac3f9e1fa561","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) Tolna, Baranya és Fejér megyei ingatlanokkal kapcsolatos esetleges visszaélések miatt tett feljelentést, melyet az ügyészség megalapozottnak talált.","shortLead":"A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) Tolna, Baranya és Fejér megyei ingatlanokkal kapcsolatos esetleges...","id":"20180518_Mar_az_ugyeszseg_is_nyomoz_a_botranyos_foldosztasok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12dba7e3-bf96-43b2-a9a1-ac3f9e1fa561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4604b781-a75a-4a81-af10-7104b10a8a8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Mar_az_ugyeszseg_is_nyomoz_a_botranyos_foldosztasok_miatt","timestamp":"2018. május. 18. 10:32","title":"Már az ügyészség is nyomoz a botrányos földosztások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter felszíne valójában egy szürreális festmény.","shortLead":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter...","id":"20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0047a2-78f1-4e2a-be35-3fe0c1d6ef18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","timestamp":"2018. május. 17. 10:03","title":"Szürreális fotót küldött haza a Juno űrszonda a Jupiterről – mutatjuk nagyban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726dba3d-13dd-4bd1-9711-e527c1d95c78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cikkszáma: 199 398 500 A. A mérete 25 centi, a súlya pontosan 170 gramm.","shortLead":"A cikkszáma: 199 398 500 A. A mérete 25 centi, a súlya pontosan 170 gramm.","id":"20180518_volkswagen_currywurst_kolbasz_hentes_autogyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=726dba3d-13dd-4bd1-9711-e527c1d95c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b7efb1-d7ac-47ac-ad50-d29c3025f1fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_volkswagen_currywurst_kolbasz_hentes_autogyar","timestamp":"2018. május. 18. 12:23","title":"Fogadjuk, hogy ki nem találja, valójában mi a Volkswagen legnépszerűbb terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]