[{"available":true,"c_guid":"878f68d1-2521-4166-8312-0bc95a9ab730","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 20-án lép életbe az az uniós rendelkezés, amely után a megszokottakon kívül még egy pluszpapírt elkérhetnek a rendőrök. Legalább is elsőre erről szóltak a hírek. Valójában nem kell minden sofőrnek aggódnia.","shortLead":"Május 20-án lép életbe az az uniós rendelkezés, amely után a megszokottakon kívül még egy pluszpapírt elkérhetnek...","id":"20180518_igazoltatas_muszaki_vizsgapapir_bemutatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878f68d1-2521-4166-8312-0bc95a9ab730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b38164c-b365-4167-a51e-72defdd8ee86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_igazoltatas_muszaki_vizsgapapir_bemutatasa","timestamp":"2018. május. 18. 08:21","title":"Ha vasárnaptól bármikor megállítja a rendőr, akkor végül is mit kell megmutania?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán a különféle nőügyeket – már ha egyáltalán volt sejtésünk arról, mik is ezek pontosan.



","shortLead":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán...","id":"hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fb695-b3d8-4ceb-8e40-9b377f49da27","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","timestamp":"2018. május. 18. 09:13","title":"Kiszolgáltatottság, bizonytalanság, túlterheltség, prés: a legégetőbb nőügyek, amelyekkel tényleg foglalkozni kellene, állítják kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai rendőrök három órán belül elfogták a lopás gyanúsítottját.","shortLead":"A tatabányai rendőrök három órán belül elfogták a lopás gyanúsítottját.","id":"20180517_autolopas_autotolvaj_pizzafutar_budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51013b3-9443-4179-94c9-07a82c98439b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_autolopas_autotolvaj_pizzafutar_budapest","timestamp":"2018. május. 17. 21:26","title":"S. János nem akart lopni, aztán mégis magához vette a pizzás autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cd2fc9-febd-45d6-af9f-b5e1435c4f21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kapus a szezon végén otthagyja a bajnokságban negyedik, BL-döntőre készülő angol alakulatot.","shortLead":"A magyar kapus a szezon végén otthagyja a bajnokságban negyedik, BL-döntőre készülő angol alakulatot.","id":"20180518_Bogdan_Adam_tavozik_a_Liverpoolbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2cd2fc9-febd-45d6-af9f-b5e1435c4f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc828c-b3fc-4183-a836-230e20593fa6","keywords":null,"link":"/sport/20180518_Bogdan_Adam_tavozik_a_Liverpoolbol","timestamp":"2018. május. 18. 08:27","title":"Bogdán Ádám távozik a Liverpoolból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt költött, de a kereszténydemokratáknál sem maradt sok a számlán.","shortLead":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt...","id":"20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcf596b-c6cf-489b-b70e-c88dbdf4b215","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Alig maradt pénze a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","shortLead":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","id":"20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851aac6-afc1-4f6c-9dc4-fb79392b427c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","timestamp":"2018. május. 18. 13:26","title":"Feltörlik a padlót a Bugattival: már készülnek a 480 km/h végsebesség bizonyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott be, mivel Fodor Gábort már nem akarták listára venni.","shortLead":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott...","id":"20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b570e0-b3be-417c-a44f-74792d801161","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","timestamp":"2018. május. 18. 12:21","title":"Bősz Anett kilép, megszűnhet a Párbeszéd frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két legnépszerűbb keresztnév. ","shortLead":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két...","id":"20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2870f4d9-b263-491e-a960-af79d7d717a2","keywords":null,"link":"/elet/20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","timestamp":"2018. május. 17. 14:59","title":"2017-ben ezekre a keresztnevekre buktak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]