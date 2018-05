Drasztikus lépéshez folyamodtak egy 30 éves férfi szülei az Egyesült Államokban: beperelték fiukat, mert nem hajlandó kiköltözni a családi házból.

A BBC beszámolója szerint a szülők azt kérik számon, hogy fiuk nem fizet lakbért, és hiába kínáltak neki anyagi segítséget is a költözéshez, nem volt rá hajlandó. A fiút a per sem érhette váratlanul, mivel előtte öt kilakoltatási végzést is kapott szüleitől.

A fiú azt vitatja, hogy ezek a levelek jogilag is érvénnyel bíró dokumentumok lennének. Ebben lehet némi igazság, hiszen az első levélben például ez áll: „úgy döntöttünk, hogy azonnal el kell hagynod ezt a házat”. A második próbálkozásnál már egy ügyvédet is igénybe vettek és a nyelvezet is hivatalosabb lett, igaz, a levél végére biggyesztett mondat már kevésbé: „Még azoknak is van munka, akik hozzád hasonlóan alig dolgoztak az életükben. Szerezz magadnak – dolgoznod kell!”

A harmadik levélben már 1100 dollárt is felajánlottak a fiúnak, ám ez se segített. Az ötödik levélben pedig egy új témát is behoztak: Michael lerobbant autóját, amely elállja a kocsibeállót. Arra is kínáltak pénzt, hogy elszállítsa onnan, vagy megjavíttassa - idézi a Syracuse.com.

Ezt követően a városi bíróságon próbálkoztak, ám Syracuse-ban azt a választ kapták, hogy mivel családtagokról van szó, felsőbb bírósági szerv döntésére lesz szükség. Így került az ügy az Onondaga megyei legfelsőbb bíróságára, majd az állami bíróságon próbálkoznak.