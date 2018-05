A panellakások voltak az elmúlt időszak ingatlanpiaci lendületének legnagyobb nyertesei, ez azonban nem sokat taglalt előnyeiknek köszönhető, hanem annak, hogy ezek jelentették a legelérhetőbb megoldást a lakhatásra. A kiemelkedés a még éppen elfogadott kategóriából annyira jól sikerült, hogy áruk – főleg, ha panelprogramos épületekben lévő lakásokról van szó - több kerületben megközelítette a hasonló méretű téglalakásokét. Kérdés, hogy a magas árak ellenére még mindig vonzóak maradnak-e.

Több kerületben az a tapasztalat, hogy a megemelkedett árak ellenére a panelt lehet a leggyorsabban értékesíteni. Ez természetesen a 1,5-2 szobás lakásokra vonatkozik, különösen akkor, ha tömegközlekedési csomópontok környékén, vagy a metró vonalán helyezkednek el. A közvetítők szerint ezen ingatlanok esetében néhány kerületben még mindig érezni lehet az áremelkedést.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője felhívta a figyelmet, hogy a panelek nem mondhatók népszerűbbeknek a téglaépítésűeknél, inkább csak saját magukhoz képest javult az elfogadottságuk. Még most is gyakran találkoznak az ingatlanosok olyan vevőkkel, akik kikötik, hogy panellakásba semmiképpen nem költöznek - tette hozzá. Mindez kifejeződik a kerületi árakban is: a panellakásoknál 370-420 ezer forint közötti négyzetméterárakról beszélhetünk, míg a téglaépítésűeknél 400 ezernél indulnak az árak, és 500-550 ezer forintig tartanak.

Észak-Pesten viszont határozottan a panellakások a legnépszerűbbek: a IV. és XV. kerületekben a másfél, két, illetve egy plusz két félszobás, 35-58 négyzetméteres - és lehetőleg erkélyes - panelek a vásárlók kedvencei. A négyzetméterárak jelenleg 350-450 ezer forint környékén járnak, alkudni nem nagyon lehet, legfeljebb 100-200 ezer forintos, jelképes összeget - jelezte Balla Frigyes, a IV. és XV. kerületi iroda szakmai vezetője.

Habár a panel még mindig a legelérhetőbb lakástípus a vevők számára, a magasra kúszó árak miatt a lakótelepek közül egyre inkább a kijjebb találhatókat keresik - jelezte Rácz Gyula László, a XVIII. kerületi irodája szakmai vezetője. Hiszen míg Kispesten 20 millió forint körül kaphatunk egy átlagos állapotú és méretű panellakást, addig a rosszabb hírű és a központtól távolabb lévő Havanna lakótelepen akár 17 millió forintért is hozzájuthatunk.

Palotai Emese, az Észak és Bel-Budai iroda értékesítési vezetője a III. kerületi, eddig nem túl népszerű Békásmegyer is felkapottá vált, mivel Óbudán jelenleg ez a legolcsóbb lakótelep. Friss népszerűségéhez persze az is hozzájárul, hogy nagyot fejlődött az utóbbi években, és olyan előnyei miatt is vonzó az emberek számára, mint a Római-part közelsége, a piac jelenléte, az új játszóterek, valamint a jó közlekedés.

De nem csak a Budapesten belüli lakótelepek keltették fel a vevők érdeklődését, hanem az agglomerációban is óriási a kereslet a panelek iránt. Már ahol persze található ilyen. A társasházi lakások közül Érden is leginkább a panelek iránt érdeklődnek a vevők - mondta Hártó Regina, az érdi iroda vezetője. Ezekből azonban olyan kicsi a kínálat, hogy “szinte nincs”. Érdnek ugyanis egyetlen kis lakótelepe van, ahol nagyon ritkán cserélnek gazdát a lakások. Ha egy piacra kerül, annak napokon belül meg van az új tulajdonosa.

A nagy érdeklődés ellenére a paneltulajdonosaknak nem érdemes irreális áron hirdeti az lakást; ezek az ingatlanok könnyen összehasonlíthatók, így elesne attól az előnytől, hogy néhány hét alatt értékesítheti az albetétet.