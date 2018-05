Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát, a Despacitót köszönhetjük. Ő a szintén Puerto Ricó-i Daddy Yankee, akinek új száma van, be is jelentkezett a nyár slágere 2018 díjra.","shortLead":"Luis Fonsi mellett van még egy ember, akinek a világtörténelem egyik legtöbbször meghallgatott számát, a Despacitót...","id":"20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b710bcc3-422a-4aef-b42f-f299f28280f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173b795-a3f8-42c7-99ab-65f7c1ee8be7","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Slagergyanu_uj_szama_van_a_Despacito_eloadojanak","timestamp":"2018. május. 23. 09:51","title":"Slágergyanú: új száma van a Despacito előadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán bevándorlásügyi miniszter, amivel sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán...","id":"20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec722b4-a14e-45cd-8de3-e127e136b87d","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","timestamp":"2018. május. 22. 17:08","title":"Szabadságra küldené a böjtölő muszlimokat a dán miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyban és Baranyában rövid idő alatt akár 50 milliméternél több eső eshet.","shortLead":"Somogyban és Baranyában rövid idő alatt akár 50 milliméternél több eső eshet.","id":"20180523_felhoszakadas_ket_megyere_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1c9e0f-b2c8-44cd-858f-21f42511bfeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_felhoszakadas_ket_megyere_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. május. 23. 07:27","title":"Felhőszakadás: két megyére narancs figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással lévő kollégájával találkozott.","shortLead":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással...","id":"20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5138d-7ee8-45e0-96b8-8515535ef0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 23. 21:13","title":"Zuckerberg most turnézik Európában, 24 óra alatt 3 fényképet is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alibaba 2014-es tőzsdére lépése óta a Xiaomi megjelenése hozhatja a legnagyobb részvénykibocsátást, a kezdettől fogva ott dolgozó alkalmazottaknak ez kétszázszoros pénzt hozhat.\r

","shortLead":"Az Alibaba 2014-es tőzsdére lépése óta a Xiaomi megjelenése hozhatja a legnagyobb részvénykibocsátást, a kezdettől...","id":"20180522_Tozsdere_lephet_a_kinai_okostelefonokat_gyarto_Xiaomi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294762d-ca93-42d9-a815-4702f8bac54f","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Tozsdere_lephet_a_kinai_okostelefonokat_gyarto_Xiaomi","timestamp":"2018. május. 22. 19:58","title":"Most lesz az, hogy iszonyatosan meggazdagodnak a kínai telefongyár alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbb82ad-24b4-461c-bb58-5619a1a8c327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem tudják bizonyítani, akkor még helyhiány miatt sem lehet korlátozni a tudósítókat egy állami intézmény rendezvényén – így értékel Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke annak kapcsán, hogy gyakorlatilag a fél magyar sajtót kitiltották Steve Bannon budapesti előadásáról.","shortLead":"Ha nem tudják bizonyítani, akkor még helyhiány miatt sem lehet korlátozni a tudósítókat egy állami intézmény...","id":"20180522_Hirunk_a_nagyvilagban_Onkenyesen_csaptak_ra_a_nemzetkozi_sajtora_az_ajtot_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbb82ad-24b4-461c-bb58-5619a1a8c327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d9639a-8432-42e6-a68c-9943e2ab7b84","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Hirunk_a_nagyvilagban_Onkenyesen_csaptak_ra_a_nemzetkozi_sajtora_az_ajtot_Budapesten","timestamp":"2018. május. 22. 15:43","title":"Hírünk a nagyvilágban: Önkényesen csapták rá a nemzetközi sajtóra az ajtót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","shortLead":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","id":"20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ba87-9f9b-41da-b7a3-5e653e37d48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 23. 15:44","title":"Az Esőember rendezője kapja az életműdíjat Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]