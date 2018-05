Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik a mancsukat","shortLead":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik...","id":"20180527_Kutyaval_a_Balatonon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe70a2a-573c-427f-a0ad-ee945ef7ee95","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kutyaval_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 27. 15:59","title":"Kutyával a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2f6070-eaac-4a2f-84fe-9c5c54f008ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A jófiúkkal és a jólányokkal is izgalmas lehet az élet.","shortLead":"A jófiúkkal és a jólányokkal is izgalmas lehet az élet.","id":"20180527_Narcisztikus_a_tarsa_Igy_epitse_magat_ujra_a_szakitas_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2f6070-eaac-4a2f-84fe-9c5c54f008ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfea13-b508-427e-8c54-eb04d0ae9400","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180527_Narcisztikus_a_tarsa_Igy_epitse_magat_ujra_a_szakitas_utan","timestamp":"2018. május. 27. 20:15","title":"Nárcisztikus a társa? Így építse magát újra a szakítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mol a Vigyél Haza Alapítvánnyal karöltve 50 töltőállomásán helyez ki olyan mikrochip-leolvasókat, amelyek az elkóborolt kutyák hazajutását segítik.","shortLead":"A Mol a Vigyél Haza Alapítvánnyal karöltve 50 töltőállomásán helyez ki olyan mikrochip-leolvasókat, amelyek...","id":"20180529_mol_benzinkut_mikrochip_leolvaso_helyszinek_vigyel_haza_alapitvany_kutyakereso_alkalmazas_elkoborolt_kutya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27db427-c959-4246-b4e1-441b63a4c5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_mol_benzinkut_mikrochip_leolvaso_helyszinek_vigyel_haza_alapitvany_kutyakereso_alkalmazas_elkoborolt_kutya","timestamp":"2018. május. 29. 07:02","title":"Ha van kutyája, ennek örülni fog: 50 különleges készüléket tesznek ki a Mol-kutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el, hogy a legfontosabb, pénzügyminiszteri poszton egy euroszkeptikus üljön. A kijelölt miniszterelnök, akit a választásokon győztes Öt csillag és a Liga támogatott, erre visszalépett. A két populista párt vezére alkotmányos puccsot emleget.","shortLead":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el...","id":"20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb715c3d-9c1c-4054-a8c0-6504bbbaec6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"„Olló úr” újra színre léphet a káoszba forduló Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","shortLead":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","id":"20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b3919-d890-4dda-8cb3-d90ef20d996e","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","timestamp":"2018. május. 27. 18:55","title":"Egy reggel arra ébredt, hogy K. úr kézirata 150 ezer eurót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","shortLead":"Egyszerre 28 gép lépett be a magyar légtérbe.","id":"20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adc39a20-0802-458d-913e-83b8290d4aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b702c02c-17aa-48f9-abac-aa53cb075251","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. május. 28. 16:29","title":"28 gép miatt riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Böszörményi út és az Ugocsa utca kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset a Böszörményi út és az Ugocsa utca kereszteződésében történt.","id":"20180529_BMWvel_csattant_egy_Ford_a_XII_keruletben_harman_megserultek__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bddd638-24ab-4615-872e-525716cfd548","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_BMWvel_csattant_egy_Ford_a_XII_keruletben_harman_megserultek__fotok","timestamp":"2018. május. 29. 09:48","title":"BMW-vel csattant egy Ford a XII. kerületben, hárman megsérültek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]