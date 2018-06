A vádirat szerint a vádlott 2016 tavaszán ismerkedett meg az akkor 92 éves, időskori demenciában szenvedő sértettel. A nő ennek során megtudta, hogy a sértett egyedül él egy XX. kerületi – osztott tulajdoni hányadú – ingatlanban, továbbá azt is, hogy havonta rendszeresen öregségi nyugellátásban részesül.



A vád szerint a nő elhatározta, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő férfi befolyásolhatóságát kihasználva megszerzi tőle a fenti ingatlanon lévő tulajdoni hányadát, valamint a lehető legtöbb pénzét. A bizalmába férkőzött, és elhitette vele, hogy ő csak a javát akarja, és minden, amit tesz, az ő érdekében történik.



2016. április 13-án a nő elvitte az idős férfit egy ügyvédhez, akinek úgy mutatta be, mintha az élettársa lenne, akiről hosszú ideje saját maga gondoskodik, majd ajándékozási szerződéssel végül megszerezte az időskorú sértett XX. kerületi ingatlanon lévő tulajdoni hányadát.



Az ajándékozási szerződés megkötését követően a vádlott és népes rokonsága egyből megkezdte az ingatlan birtokba vételét. Az osztott tulajdoni hányadú ingatlan másik tulajdonosával emiatt több incidens is volt.



Az időskorú sértettet folyamatosan romló állapota miatt 2016 júniusában kórházba szállították, majd gondnokság alá helyezték, majd 2018 márciusában elhunyt.



A vádlott még korábban – 2016. április-június között – arra is rávette az idős férfit, hogy több különböző alkalommal összesen 290.000 forint összeget vegyen fel neki a bankszámlájáról.

A vádlott összesen mintegy 9 millió forint összegű kárt okozott a sértettnek.



Az eljárás során az ügyben illetékes Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség az ingatlan továbbértékesítésének megakadályozása céljából indítványozta a vádlott ingó- és ingatlan vagyonára irányuló zár alá vételt. Az ajándékozási szerződés érvénytelenségének megállapítása érdekében még a sértett ideiglenes gondnoka indított a pert 2016 szeptemberében.

A nőre, aki ellen jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette, és közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség, börtönbüntetés várhat.