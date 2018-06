Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd felvennie a versenyt a gyorsan terjeszkedő kínai piaccal, valamint újra divatosság tenni a csökkenő értékesítési számokat produkáló birtokot.","shortLead":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd...","id":"20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbae60e-4db8-4152-a3e5-f54e67c69274","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","timestamp":"2018. június. 07. 13:47","title":"Egy volt haditudósító lett a leghíresebb bordeaux-i borbirtok új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade6c0e-1255-483b-a976-2c31143fc201","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Orsolics Zénó fiatalon, egy hat éven át tartó, kis híján halállal végződő drogkarrier alatt szinte mindent elveszített. A bentlakásos terápia alatt úgy érezte, már túl hosszú a veszteséglista ahhoz, hogy szembenézzen azzal, mit tett. Ma már diplomás szakemberként, üzleti és magánéleti coachként segíti a mélyponton lévő fiatalokat és felnőtteket, és idén 20 éve józan.","shortLead":"Orsolics Zénó fiatalon, egy hat éven át tartó, kis híján halállal végződő drogkarrier alatt szinte mindent elveszített...","id":"20180606_orsolics_zeno_fuggoseg_drog_fuggoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ade6c0e-1255-483b-a976-2c31143fc201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843396cc-fee1-4237-9aa3-43292d20bc06","keywords":null,"link":"/elet/20180606_orsolics_zeno_fuggoseg_drog_fuggoseg","timestamp":"2018. június. 06. 20:00","title":"„Úristen, a fél életemet elcsesztem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f74296d-e548-44fe-8571-6c76b6d29223","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kenya egy vándorcirkusszal érkezett a nyugat-németországi Neuwiedbe, de lelépett, és sétált egyet.","shortLead":"Kenya egy vándorcirkusszal érkezett a nyugat-németországi Neuwiedbe, de lelépett, és sétált egyet.","id":"20180607_elefant_allatkert_nemetorszag_neuwied","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f74296d-e548-44fe-8571-6c76b6d29223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afd34df-88e0-43ee-bd41-53c2218b1bb2","keywords":null,"link":"/elet/20180607_elefant_allatkert_nemetorszag_neuwied","timestamp":"2018. június. 07. 09:37","title":"Ilyen, amikor a városban szembejön egy gazdátlan elefánt – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf7544f-f780-4464-8886-167b923ffe46","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","timestamp":"2018. június. 07. 10:47","title":"Figyelő: \"Örüljünk annak, hogy van egy katolikus buzink\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel.","shortLead":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és...","id":"20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b15b1f-ab55-4e9e-8b44-4eedc601fd36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","timestamp":"2018. június. 07. 10:20","title":"Milliárdos számlagyárat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406f06eb-24d9-4afc-a16e-ec45bd6afc5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cseh Máriának a szívkoszorúerével volt probléma, bármikor elzáródhatott volna.","shortLead":"Cseh Máriának a szívkoszorúerével volt probléma, bármikor elzáródhatott volna.","id":"20180607_Eletmento_muteten_esett_at_Torgyan_Jozsef_ozvegye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406f06eb-24d9-4afc-a16e-ec45bd6afc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12a12aa-9f08-48f0-ad43-1cf4fbd5e0e4","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Eletmento_muteten_esett_at_Torgyan_Jozsef_ozvegye","timestamp":"2018. június. 07. 08:08","title":"Életmentő műtéten esett át Torgyán József özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány költségvetésébe, de ez is kevés volt.","shortLead":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány...","id":"20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154d9579-655d-4cc1-9b48-95c5401aa3be","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","timestamp":"2018. június. 07. 10:56","title":"Milliárdokat adományoznak magánszemélyek a felcsúti focinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","shortLead":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","id":"20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40227474-07d0-4760-9854-4efbc27dc1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","timestamp":"2018. június. 05. 18:31","title":"Riasztást adtak ki, jó sok eső hullhat a Baranya megyében élők nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]